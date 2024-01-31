Ломаченко — Камбосос — поєдинок офіційно оголошено

Постер двобою Ломаченко — Камбосос. Фото: Top Rank

Відбулася пресконференція, де офіційно оголосили поєдинок за вакантний титул IBF у легкій вазі. За пояс битимуться колишні чемпіони Василь Ломаченко та Джордж Камбосос.

Бій відбудеться 12 травня на RAC Arena у Перті, Австралія, повідомили у Top Rank.

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У 2020 році Ломаченко у легкій вазі володів трьома титулами, але у поєдинку за четвертий, за версією WBA, програв Теофімо Лопесу. Потім Камбосос відібрав у американця всі чотири пояси та офіційно став абсолютним чемпіоном світу.

Однак Джордж довго не ходив як безперечний чемпіон, адже у наступному поєдинку програв усі ремені Девіну Хейні. Ломаченко саме з останнім провів свій крайній бій і був близьким, щоб забрати титули, але судді не стали на його бік.

Після поєдинку з Хейні Ломаченко не боксував, але титульний бій із Камбососом отримав.

Джордж після двох поразок від Хейні повернувся минулого року і виграв рішенням більшості суддів у британця Максі Хьюза.

"Я в захваті від шансу знову боротися за звання чемпіона світу. Джордж Камбосос-молодший — видатний боєць. Я усвідомлюю, що мені потрібно ретельно підготуватися, щоб заслужити перемогу. Цей бій в Австралії стане для мене новим викликом, і я з нетерпінням чекаю на можливість влаштувати жителям Перта незабутнє шоу", — сказав Ломаченко після оголошення бою.

За свою професійну кар'єру Ломаченко виграв 17 поєдинків, 11 достроково, і зазнав трьох поразок. У Камбососа 21 перемога, 10 нокаутами, та два фіаско.

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