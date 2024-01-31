Ломаченко — Камбосос — поединок официально объявлен

Постер поединка Ломаченко — Камбосос. Фото: Top Rank

Состоялась пресс-конференция, на которой официально объявили поединок за вакантный титул IBF в легком весе. За пояс сразятся бывшие чемпионы Василий Ломаченко и Джордж Камбосос.

Бой состоится 12 мая на RAC Arena в Перте, Австралия, сообщили в Top Rank.

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В 2020 году Ломаченко в легком весе владел тремя титулами, но в поединке за четвертый, по версии WBA, проиграл Теофимо Лопесу. Затем Камбосос отобрал у американца все четыре пояса и официально стал абсолютным чемпионом мира.

Однако Джордж долго не ходил как бесспорный чемпион, ведь в следующем поединке проиграл все Девину Хэйни. Ломаченко именно с последним провел свой крайний бой и был близок, чтобы забрать титулы, но судьи не стали на его сторону.

После поединка с Хэйни Ломаченко не боксировал, но титульный бой с Камбососом получил.

Джордж после двух поражений от Хэйни вернулся в прошлом году и выиграл решением большинства судей у британца Макси Хьюза.

"Я в восторге от шанса вновь бороться за звание чемпиона мира. Джордж Камбосос-младший — выдающийся боец. Я осознаю, что мне нужно тщательно подготовиться, чтобы заслужить победу. Этот бой в Австралии станет для меня новым вызовом, и я с нетерпением ожидаю возможности устроить жителям Перта незабываемое шоу", — сказал Ломаченко после объявления боя.

За свою профессиональную карьеру Ломаченко выиграл 17 поединков, 11 досрочно, и потерпел три поражения. У Камбососа 21 победа, 10 нокаутами, и два фиаско.

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