Луческу отримав пропозицію з другої ліги

Румунський тренер Мірча Луческу. Фото: "Динамо" Київ

Колишній головний тренер донецького "Шахтаря" та київського "Динамо" Мірча Луческу може продовжити кар'єру в Румунії. Пропозицію фахівець уже отримав.

Про це заявив президент румунського клубу "Корвін" з другого дивізіону Дан Колеснюк, передає FanDay з посиланням на GSP.

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Навколо Луческу постійні чутки про його працевлаштування

Луческу на початку листопада залишив "Динамо" через незадовільні результати. Останньою краплею стала поразка від "Шахтаря" в УПЛ. З того часу він перебуває без роботи, але постійно фігурує у трансферних чутках. Були чутки про інтерес до фахівця від турецького "Бешикташа" та французьких "Ніцци" й "Ліона".

Президент "Корвінула" повідомив, що зробив 78-річному фахівцю пропозицію щодо працевлаштування.

"Ми запросили Луческу і зараз рішення за ним. Ми будемо раді навіть якщо він стане звичайним консультантом. При цьому Луческу отримав запрошення і від нашого мера", — сказав Колеснюк.

Зазначимо, що Луческу шість років виступав за "Корвінул" як футболіст — з 1977 по 1983 роки. Також він з 1978 по 1982 рік працював там граючим тренером.

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