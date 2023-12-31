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Луческу получил предложение из второй лиги

31 декабря 2023 15:35
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Агабекян Карен
редактор
Луческу получил предложение из второй лиги
Румынский тренер Мирча Луческу. Фото: "Динамо" Киев
c58a1f8e-98a7-4f36-8b06-111dab663b00 - Агабекян Карен
Агабекян Карен
редактор

Бывший главный тренер донецкого "Шахтера" и киевского "Динамо" Мирча Луческу может продолжить карьеру в Румынии. Предложение специалист уже получил.

Об этом заявил президент румынского клуба "Корвинул" из второго дивизиона Дан Колеснюк, передает FanDay со ссылкой на GSP.

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Экс-тренер "Динамо" Мирча Луческу. Фото: "Динамо"

Вокруг Луческу постоянные слухи об его трудоустройстве

Луческу в начале ноября покинул "Динамо" из-за неудовлетворительных результатов. Последней каплей стало поражение от "Шахтера" в УПЛ. С тех пор он находится без работы, но постоянно фигурирует в трансферных слухах. Были слухи об интересе к специалисту от турецкого "Бешикташа" и французских "Ницце" и "Лиону".

Президент "Корвинула" сообщил, что сделал 78-летнему специалисту предложение о трудоустройстве.

"Мы пригласили Луческу и сейчас решение за ним. Мы будем рады даже если он станет обычным консультантом. При этом Луческу получил приглашение и от нашего мэра", — сказал Колеснюк.

Отметим, что Луческу шесть лет выступал за "Корвинул" как футболист — с 1977-го по 1983 года. Также он с 1978-го по 1982 год работал там играющим тренером.

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