Луческу визначився зі своїм майбутнім: що вирішив тренер "Динамо"

Головний тренер "Динамо" Мірча Луческу. Фото: УНІАН/Олександр Приходько

Керівництво київського "Динамо" повінстю довіряє головному тренеру Мірчі Луческу і розривати контракт з наставником не збирається. Майбутнє румунського спеціаліста у столичному клубі залежить від нього самого.

Про це написав відомий журналіст Ігор Бурбас у своєму Telegram.

Читайте також:

Луческу спілкується з командою телефоном

За інформацією журналіста Ігора Бурбаса, Мірча Луческу проводив теоретичне заняття "не після операції, а після заміни коронарного стента. Це було між матчами з "Шахтарем" і "Металістом".

Медійник також зазначив, що тренер хотів би якнайшвидше повернутися на базу клубу, але поки що підтримує зв'язок зі своїм тренерським штабом тетефоном.

Наставник київського "Динамо" Мірча Луческу. Фото: УНІАН/Євгеній Кравс

"Після заміни суглоба в нозі Містер поки не бачився з командою, від імені якої перевідати його приходив капітан Сергій Сидорчук. Луческу може і хотів би вирватись на базу, але після таких складних видів хірургічних втручань близько тижня в принципі протипоказано вставати зі спеціально обладнаного ліжка. Тому тренер тримає зв’язок зі своїм штабом лише телефоном" — написав Бурбас.

Чи працюватиме Луческу далі з київським "Динамо" — залежить від рішення самого спецаліста.

"У нинішньому стані для Луческу найголовніше зараз - правильно відновитися. Саме від цього залежатиме, чи залишиться він у "Динамо" на наступний сезон. Рішення за ним і лише за ним. З боку керівництва на даний момент до румуна повна довіра і жодних намірів дочасно розривати контракт, що додатково тягне за собою ще й немалу грошову компенсацію", — поділився інформацією журналіст.

Варто зазначити, що Мірча Луческу нещодавно переніс операцію на суглобі. Обов'язки головного тренера "Динамо" тимчасово виконує Олександр Шовковський.

Нагадаємо, брати Суркіси програли суд, і це може вплинути на долю київського "Динамо".

Український боксер Олександр Гвоздик розповів правду про сварку з Василем Ломаченком.

Донецький "Шахтар" витратить декілька мільйонів на гравця збірної України.

Бразильський форвард "ПСЖ" Неймар може більше не зіграти жодного матчу за французьку команду.

Захисник збірної України Олександр Зінченко може піти з "Арсеналу". Вже відомо, які клуби ним цікавляться.

Відразу два футболісти збірної України можуть опинитися в італійському "Інтері".