Луческу определился со своим будущим: что решил тренер "Динамо"

Главный тренер "Динамо" Мирча Луческу. Фото: УНИАН/Александр Приходько

Руководство киевского "Динамо" полностью доверяет главному тренеру Мирче Луческу и разрывать контракт с наставником не собирается. Будущее румынского специалиста в столичном клубе зависит от него самого.

Об этом написал известный журналист Игорь Бурбас в своем Telegram .

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По информации журналиста Игоря Бурбаса, Мирча Луческу проводил теоретическое занятие "не после операции, а после замены коронарного стента. Это было между матчами с "Шахтером" и "Металлистом".

Медийник также отметил, что тренер хотел бы как можно быстрее вернуться на базу клуба, но пока поддерживает связь со своим тренерским штабом с помощью телефона.

Наставник киевского "Динамо" Мирча Луческу. Фото: УНИАН/Евгений Кравс

"После замены сустава в ноге Мистер пока не виделся с командой, от имени которой навестить его приходил капитан Сергей Сидорчук. Луческу может и хотел бы вырваться на базу, но после столь сложных видов хирургических вмешательств около недели в принципе противопоказано вставать со специально оборудованной кровати. Поэтому тренер держит связь со своим штабом только по телефону" — написал Бурбас.

Будет ли Луческу работать дальше с киевским "Динамо" — зависит от решения самого специалиста.

"В нынешнем состоянии для Луческу самое главное сейчас — правильно восстановиться. Именно от этого будет зависеть, останется ли он в "Динамо" на следующий сезон. Решение за ним и только за ним. Со стороны руководства на данный момент к румыну полное доверие и никаких намерений преждевременно разрывать контракт, дополнительно тянущий за собой еще и немалую денежную компенсацию", — поделился информацией журналист.

Следует отметить, что Мирча Луческу недавно перенес операцию на суставе. Обязанности главного тренера "Динамо" временно исполняет Александр Шовковский.

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