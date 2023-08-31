Лукаку змінив клуб: гратиме у команді із Ліги Європи
Бельгійський форвард Ромелу Лукаку знайшов собі новий клуб. Раніше футболістові не вдалося залишитися в "Інтері" й він не зміг перейти в "Ювентус".
"Челсі" віддав гравця в оренду до римської "Роми", повідомила пресслужба римлян.
Зазначимо, що у Лукаку чинний контракт із "Челсі" до 2026 року. Клуб готовий продати гравця, але потенційних покупців відлякує його велика трансферна вартість та складний характер.
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За інформацією римлян, вони орендували футболіста до 30 червня 2024 року. У новому клубі бельгієць отримав номер "90".
Джерела повідомили, що за оренду 30-річного футболіста "Рома" заплатить 5 млн фунтів. Також за рік контракту Ромелу отримає 6 млн фунтів зарплати.
Минулого сезону Лукаку зіграв за "Інтер" у 37 матчах, у яких забив 14 м'ячів та зробив сім гольових передач.
"Інтер" хотів залишити Ромелу, але змінив рішення, коли дізнався, що Лукаку веде переговори з "Ювентусом".
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