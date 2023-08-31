Лукаку сменил клуб: будет играть в команде из Лиги Европы
Бельгийский форвард Ромелу Лукаку нашел себе новый клуб. Ранее у футболиста не получилось остаться в "Интере" и он не смог перейти в "Ювентус".
"Челси" отдал игрока в аренду в римскую "Рому", сообщила пресс-служба римлян.
Отметим, что у Лукаку действующий контракт с "Челси" до 2026 года. Клуб готов продать игрока, но потенциальных покупателей отпугивает его большая трансферная стоимость и сложный характер.
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По информации римлян, они арендовали футболиста до 30 июня 2024 года. В новом клуб бельгиец получил номер "90".
Источники сообщили, что за аренду 30-летнего футболиста "Рома" заплатит 5 млн фунтов. Также за год контракта Ромелу получит 6 млн фунтов зарплаты.
В прошлом сезоне Лукаку сыграл за "Интер" в 37 матчах, в которых забил 14 мячей и сделал семь голевых передач.
"Интер" хотел оставить Ромелу, но изменил решение, когда узнал, что Лукаку ведет переговоры с "Ювентусом".
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