Лунін хоче продовжити контракт із Реалом

Український воротар "Реала" Андрій Лунін. Фото: REUTERS/Isabel Infantes

Український голкіпер Андрій Лунін хоче залишитися у мадридському "Реалі", незважаючи на статус резервіста. Цьогорічний сезон через розрив хрестоподібних зв'язок коліна пропускає основний воротар Тібо Куртуа й тому уродженець Харківщини грає більше.

Про бажання Луніна залишитись на сторінках The Athletic повідомив авторитетний журналіст Маріо Кортегану, прогнози якого зазвичай збуваються.

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За інформацією джерела, про бажання Луніна продовжити контракт із "Реалом" йому повідомили люди з оточення українського воротаря.

При цьому наразі переговори між гравцем і клубом не ведуться, адже немає пропозиції. Ймовірно, вони розпочнуться за рік до завершення контракту, термін дії якого спливає 30 червня 2025 року.

Лунін цього сезону провів 11 матчів, у яких пропустив сім м'ячів. При цьому українець має п'ять сухих ігор.

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