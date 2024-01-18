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Лунін хоче продовжити контракт із Реалом

18 січня 2024 09:20
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Агабекян Карен
редактор
Лунін хоче продовжити контракт із Реалом
Український воротар "Реала" Андрій Лунін. Фото: REUTERS/Isabel Infantes
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Агабекян Карен
редактор

Український голкіпер Андрій Лунін хоче залишитися у мадридському "Реалі", незважаючи на статус резервіста. Цьогорічний сезон через розрив хрестоподібних зв'язок коліна пропускає основний воротар Тібо Куртуа й тому уродженець Харківщини грає більше.

Про бажання Луніна залишитись на сторінках The Athletic повідомив авторитетний журналіст Маріо Кортегану, прогнози якого зазвичай збуваються.

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Що відомо щодо Луніна

За інформацією джерела, про бажання Луніна продовжити контракт із "Реалом" йому повідомили люди з оточення українського воротаря.

При цьому наразі переговори між гравцем і клубом не ведуться, адже немає пропозиції. Ймовірно, вони розпочнуться за рік до завершення контракту, термін дії якого спливає 30 червня 2025 року.

Лунін цього сезону провів 11 матчів, у яких пропустив сім м'ячів. При цьому українець має п'ять сухих ігор.

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футбол
Реал Мадрид
Андрій Лунін
Тібо Куртуа

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