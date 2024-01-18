Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Спорт arrow Лунин хочет продлить контракт с Реалом arrow

Лунин хочет продлить контракт с Реалом

18 января 2024 09:20
c58a1f8e-98a7-4f36-8b06-111dab663b00 - Агабекян Карен
Агабекян Карен
редактор
Лунин хочет продлить контракт с Реалом
Украинский вратарь "Реала" Андрей Лунин. Фото: REUTERS/Isabel Infantes
c58a1f8e-98a7-4f36-8b06-111dab663b00 - Агабекян Карен
Агабекян Карен
редактор

Украинский голкипер Андрей Лунин хочет остаться в мадридском "Реала", несмотря на статус резервиста. Нынешний сезон из-за разрыва крестообразных связок колена пропускает основной вратарь Тибо Куртуа и поэтому уроженец Харьковской области играет больше.

О желании Лунина остаться на страницах The Athletic сообщил авторитетный журналист Марио Кортегану, прогнозы которого обычно сбываются.

Читайте также:

Что известно по Лунину

По информации источника, о желании Лунина продлить контракт с "Реалом" ему сообщили люди из окружения украинского вратаря.

При этом не текущий момент переговоры между игроком и клубом не ведутся, ведь нет предложения. Вероятно, они начнутся за год до завершения контракта, срок действия которого истекает 30 июня 2025 года.

Лунин в текущем сезоне провел 11 матчей, в которых пропустил семь мячей. При этом у украинца пять сухих матчей.

Напомним, Мудрик уйдет с "Челси" вслед за Почеттино.

"Арсенал" хочет заменить Зинченко звездным футболистом.

"Динамо" может вернуть одного из своих звездных легионеров.

Миколенко перейдет в другой клуб АПЛ из-за проблем "Эвертона".

"Манчестер Сити" могут лишить очков или дисквалифицировать — в чем причина.

"Барселона" уволит Хави — известно, кто возглавит каталонцев.

футбол
Реал Мадрид
Андрей Лунин
Тибо Куртуа

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

06:30Какую сумму получает семья погибшего воина — рассказ военного

7 января 2024
Новость с видео

06:36В ВМС рассказали, может ли Россия высадить десант в Одессе и Николаеве

10 января 2024
Новость с фото

04:17 Готовьтесь, это будет нелегко — найдите владельца собаки за 11 секунд

8 января 2024

04:08 Притула объяснил, как исправить ключевую проблему мобилизации в Украине

14 января 2024

14:13 Выплаты военным — сколько платят после увольнения со службы

10 января 2024

05:58Что ждет мобилизованных в воинской части — рассказ военного

7 января 2024
Новость с фото

14:45 Народный синоптик Диденко назвала регионы, которые завтра накроют лютые морозы

12 января 2024
Новость с видео

17:10Мобилизация по-одесски — отношение людей к проверкам ТЦК в общественном транспорте

9 января 2024

09:51 Лунин готовится к трансферу в неожиданный клуб

6 января 2024

20:28 Соня Морозюк впервые прокомментировала свою причастность к украденным средствам в Минобороны

Актуальное по теме