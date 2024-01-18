Лунин хочет продлить контракт с Реалом

Украинский вратарь "Реала" Андрей Лунин. Фото: REUTERS/Isabel Infantes

Украинский голкипер Андрей Лунин хочет остаться в мадридском "Реала", несмотря на статус резервиста. Нынешний сезон из-за разрыва крестообразных связок колена пропускает основной вратарь Тибо Куртуа и поэтому уроженец Харьковской области играет больше.

О желании Лунина остаться на страницах The Athletic сообщил авторитетный журналист Марио Кортегану, прогнозы которого обычно сбываются.

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Что известно по Лунину

По информации источника, о желании Лунина продлить контракт с "Реалом" ему сообщили люди из окружения украинского вратаря.

При этом не текущий момент переговоры между игроком и клубом не ведутся, ведь нет предложения. Вероятно, они начнутся за год до завершения контракта, срок действия которого истекает 30 июня 2025 года.

Лунин в текущем сезоне провел 11 матчей, в которых пропустил семь мячей. При этом у украинца пять сухих матчей.

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