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Лунін може перейти до клубу, де найбагатші власники у світі

29 лютого 2024 21:28
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Агабекян Карен
редактор
Лунін може перейти до клубу, де найбагатші власники у світі
Андрій Лунін після матчу. Фото: instagram.com/lunin_andrey/
c58a1f8e-98a7-4f36-8b06-111dab663b00 - Агабекян Карен
Агабекян Карен
редактор

Український воротар мадридського "Реалу" Андрій Лунін може піти до АПЛ. У найкращій лізі світу йому готові платити вдвічі більше, ніж у новому контракті з іспанським клубом.

Про це повідомив портал Defensa Central.

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У Луніна гарна пропозиція з АПЛ

У голкіпера мадридського "Реала" діє контракт до 30 червня 2025 року. Через хорошу гру під час відсутності Тібо Куртуа клуб готує для Луніна новий контракт із зарплатою 3 млн євро на рік.

За інформацією джерела, англійський "Ньюкасл" зацікавлений в Луніні. Клуб, яким володіють шейхи із Саудівської Аравії, готовий запропонувати Андрію зарплату у розмірі 6 млн євро за сезон.

Якщо в переговорах з агентом Луніна "Ньюкасл" візьме гору над "Реалом", то "сороки" спробують викупити українця за невелику суму, або дочекається, коли Андрій стане вільним агентом.

Зазначимо, що цього сезону Лунін у 19 матчах у всіх турнірах пропустив 14 м'ячів і ще дев'ять ігор завершив "сухими".

Нагадаємо, "Динамо" знайшло гравця на позицію захисника та готує трансфер. 

Почеттіно знову поскаржився на Мудрика. 

Андрій Лунін піде з "Реала" — голкіпер отримає вигідну пропозицію від іншого клубу.

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