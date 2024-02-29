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Лунин может перейти в клуб, где самые богатые владельцы в мире

29 февраля 2024 21:28
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Агабекян Карен
редактор
Лунин может перейти в клуб, где самые богатые владельцы в мире
Андрей Лунин после матча. Фото: instagram.com/lunin_andrey/
c58a1f8e-98a7-4f36-8b06-111dab663b00 - Агабекян Карен
Агабекян Карен
редактор

Украинский вратарь мадридского "Реала" Андрей Лунин может уйти в АПЛ. В лучшей лиге мира ему готовы платить в два раза больше, чем в готовящемся новом контракте с испанским клубом.

Об этом сообщил портал Defensa Central.

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У голкипера мадридского "Реала" действует контракт до 30 июня 2025 года. Из-за хорошей игры во время отсутствия Тибо Куртуа клуб готовит для Лунина новый контракт с зарплатой в 3 млн евро в год.

По информации источника, английский "Ньюкасл" заинтересован в Лунине. Клуб, которым владеют шейхи из Саудовской Аравии, готов предложить Андрею зарплату в размере 6 млн евро за сезон.

Если в переговорах с агентом Лунина "Ньюкасл" возьмет верх над "Реалом", то "сороки" попытаются выкупить украинца за небольшую сумму, либо дождется, когда Андрей станет свободным агентом.

Отметим, что в текущем сезоне Лунин в 19 матчах во всех турнирах пропустил 14 мячей и еще девять игр завершил "сухими".

Напомним, "Динамо" нашло игрока на позицию защитника и готовит трансфер. 

Почеттино снова пожаловался на Мудрика.

Андрей Лунин уйдет из "Реала" — голкипер получит выгодное предложение от другого клуба. 

Забарный готовится к смене клуба — его хотят пригласить две команды.

Донецкий "Шахтер" может сменить тренера — кто возглавит команду.

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Ньюкасл Юнайтед
Андрей Лунин
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