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Лунін оцінив гру Кепи у матчі з Реал Сосьєдадом

27 квітня 2024 10:35
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Агабекян Карен
редактор
Лунін оцінив гру Кепи у матчі з Реал Сосьєдадом
Український голкіпер Андрій Лунін. Фото: instagram.com/lunin_andrey
c58a1f8e-98a7-4f36-8b06-111dab663b00 - Агабекян Карен
Агабекян Карен
редактор

У матчі 33 туру чемпіонату Іспанії проти "Реал Сосьєдада" в запасі залишився український голкіпер мадридського "Реала" Андрій Лунін. З перших хвилин зіграв Кепа Аррісабалага.

Після перемоги у матчі з рахунком 1:0 Лунін оцінив гру Кепи, передає портал Sport.ua.

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Перед матчем було багато інформації про невдоволення Луніна щодо рішення Карло Анчелотті залишити його на лаві запасних. Однак після гри Андрій не став виносити свої емоції на поверхню, поставивши на перше місце команду та атмосферу у ній.

За словами Луніна, команда святкувала перемогу завдяки грі Кепи, який зробив кілька класних сейвів.

"Те, що ми сьогодні перемогли, заслуга та Кепи, від нього було кілька сейвів високого рівня", — сказав Лунін.

Зазначимо, що у цьому матчі Лунін уперше із січня не вийшов на поле. Українець зіграв 16 матчів поспіль.

Нагадаємо, Лунін вирішив піти з "Реала" — за нього борються два топклуби. Проте з'явився ще один претендент на українця. 

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футбол
Реал Мадрид
Андрій Лунін
українські легіонери (футбол)
Кепа Аррісабалага
Реал Сосьєдад

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