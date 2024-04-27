Лунін оцінив гру Кепи у матчі з Реал Сосьєдадом

Український голкіпер Андрій Лунін. Фото: instagram.com/lunin_andrey

У матчі 33 туру чемпіонату Іспанії проти "Реал Сосьєдада" в запасі залишився український голкіпер мадридського "Реала" Андрій Лунін. З перших хвилин зіграв Кепа Аррісабалага.

Після перемоги у матчі з рахунком 1:0 Лунін оцінив гру Кепи, передає портал Sport.ua.

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Перед матчем було багато інформації про невдоволення Луніна щодо рішення Карло Анчелотті залишити його на лаві запасних. Однак після гри Андрій не став виносити свої емоції на поверхню, поставивши на перше місце команду та атмосферу у ній.

За словами Луніна, команда святкувала перемогу завдяки грі Кепи, який зробив кілька класних сейвів.

"Те, що ми сьогодні перемогли, заслуга та Кепи, від нього було кілька сейвів високого рівня", — сказав Лунін.

Зазначимо, що у цьому матчі Лунін уперше із січня не вийшов на поле. Українець зіграв 16 матчів поспіль.

Нагадаємо, Лунін вирішив піти з "Реала" — за нього борються два топклуби. Проте з'явився ще один претендент на українця.

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