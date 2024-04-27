Лунин оценил игру Кепы в матче с Реал Сосьедадом

Украинский голкипер Андрей Лунин. Фото: instagram.com/lunin_andrey

В матче 33-го тура чемпионата Испании против "Реал Сосьедада" в запасе остался украинский голкипер мадридского "Реала" Андрей Лунин. С первых минут сыграл Кепа Аррисабалага.

После победы в матче со счетом 1:0 Лунин оценил игру Кепы, передает портал Sport.ua.

Читайте также:

Лунин высказался о вкладе Кепы

Перед матчем было много информации о недовольстве Лунина по поводу решения Карло Анчелотти оставить его на скамейке запасных. Однако после игры Андрей не стал выносить свои эмоции на поверхность, поставив на первое место команду и атмосферу в ней.

По словам Лунина, команда праздновала победу благодаря игре Кепы, совершившего несколько классных сейвов.

"То, что мы сегодня победили, заслуга и Кепы, от него было несколько сейвов высокого уровня", — сказал Лунин.

Отметим, что в этом матче Лунин впервые с января не вышел на поле. Украинец сыграл 16 матчей подряд.

Напомним, Лунин решил уйти из "Реала" — за него борются два топ-клуба. Однако появился еще один претендент на украинца.

Шапаренко готов к трансферу — куда "Динамо" продаст игрока.

Роналду вернется играть в Европу — какой клуб выбрал Криштиану.

Кварацхелия назвал клуб, в который летом перейдет из "Наполи".

Мудриком заинтересовались известные клубы — "Челси" может продать игрока.