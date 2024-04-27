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Лунин оценил игру Кепы в матче с Реал Сосьедадом

27 апреля 2024 10:35
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Агабекян Карен
редактор
Лунин оценил игру Кепы в матче с Реал Сосьедадом
Украинский голкипер Андрей Лунин. Фото: instagram.com/lunin_andrey
c58a1f8e-98a7-4f36-8b06-111dab663b00 - Агабекян Карен
Агабекян Карен
редактор

В матче 33-го тура чемпионата Испании против "Реал Сосьедада" в запасе остался украинский голкипер мадридского "Реала" Андрей Лунин. С первых минут сыграл Кепа Аррисабалага.

После победы в матче со счетом 1:0 Лунин оценил игру Кепы, передает портал Sport.ua.

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Перед матчем было много информации о недовольстве Лунина по поводу решения Карло Анчелотти оставить его на скамейке запасных. Однако после игры Андрей не стал выносить свои эмоции на поверхность, поставив на первое место команду и атмосферу в ней.

По словам Лунина, команда праздновала победу благодаря игре Кепы, совершившего несколько классных сейвов.

"То, что мы сегодня победили, заслуга и Кепы, от него было несколько сейвов высокого уровня", — сказал Лунин.

Отметим, что в этом матче Лунин впервые с января не вышел на поле. Украинец сыграл 16 матчей подряд.

Напомним, Лунин решил уйти из "Реала" — за него борются два топ-клуба. Однако появился еще один претендент на украинца. 

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Мудриком заинтересовались известные клубы — "Челси" может продать игрока.

футбол
Реал Мадрид
Андрей Лунин
украинские легионеры (футбол)
Кепа Аррисабалага
Реал Сосьедад

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