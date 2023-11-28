Лунін, Зінченко та Маліновський потрапили до символічних збірних у своїх чемпіонатах

Руслан Маліновський на пробіжці в Італії. Фото: instagram.com/genoacfc/

Відразу три футболісти збірної України успішно провели матчі за свої клуби минулими вихідними. Олександр Зінченко, Руслан Маліновський та Андрій Лунін потрапили до символічних збірних за підсумками туру.

Маліновський опинився у такій команді навіть попри поразку "Дженоа", повідомляє портал Новини.LIVE з посиланням на WhoScored.

Читайте також:

У матчі 13-го туру італійської Серії А "Дженоа" програла на виїзді "Фрозіноне" з рахунком 1:2. Єдиний гол у складі "грифонів" забив Руслан Маліновський і цей м'яч став першим для українця у складі генуезької команди. Півзахисник опинився у символічній збірній туру разом із такими зірками, як Тео Ернандес та Хвіча Кварацхелія.

Символічна збірна туру Серії А. Скриншот WhoScored

Зінченко допоміг "Арсеналу" набрати три очки

Захисник збірної України Олександр Зінченко у минулому турі відзначився голом у складі "канонірів". А минулими вихідними він провів не менш яскравий поєдинок. І хоча футболісту не вдалося відзначитись, в одному з епізодів він врятував ворота "Арсеналу", коли воротар вже був безсилий.

Олександр Зінченко виборює м'яч. Фото: REUTERS/Tony Obrien

Зінченко став єдиним представником "канонірів" у символічній збірній 13-го туру АПЛ. У команді опинилися відразу три представники "МЮ" та два гравці "Брайтона".

Олександр Зінченко у збірній туру АПЛ. Скриншот WhoScored

Лунін знову не пропустив у свої ворота

Карло Анчелотті не бачить Андрія Луніна в основі "Реала", але воротар продовжує демонструвати чудову гру у тих матчах, у яких виходить на поле.

Андрій Лунін на розминці. Фото: REUTERS/Isabel Infantes

"Королівський клуб" розгромив на виїзді "Кадіс" із рахунком 3:0. Лунін, Беллінгем та Родріго представили "Реал" у символічній збірній 14-го туру Ла-Ліги.

Андрій Лунін у збірній туру Ла-Ліги. Скриншот WhoScored

Нагадаємо, "Челсі" продасть Мудрика, Мадуеке та Чалобу заради трансферу Осімхена.

Довбик може не зіграти з "Барселоною" — коли українець повернеться на поле.

Дружина Циганкова привела маленького сина на матч "Жирони".

"Бенфіка" продасть Трубіна — українцем цікавляться два відомі клуби.

Кар'єра Шапаренка опинилася під загрозою — лікар назвав причину.

Футболістів збірної Росії звинувачують у державній зраді.