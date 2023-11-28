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Лунин, Зинченко и Малиновский попали в символические сборные в своих чемпионатах

28 ноября 2023 14:29
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич
Лунин, Зинченко и Малиновский попали в символические сборные в своих чемпионатах
Руслан Малиновский на пробежке в Италии. Фото: instagram.com/genoacfc/
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич

Сразу три футболиста сборной Украины успешно провели матчи за свои клубы в минувшие выходные. Александр Зинченко, Руслан Малиновский и Андрей Лунин попали в символические сборные по итогам тура. 

Малиновский оказался в такой команде даже несмотря на поражение "Дженоа", сообщает портал Новини.LIVE со ссылкой на WhoScored

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В матче 13-го тура итальянской Серии А "Дженоа" проиграла на выезде "Фрозиноне" со счетом 1:2. Единственный гол в составе "грифонов" забил Руслан Малиновский, и этот мяч стал первым для украинца в составе генуэзской команды. Полузащитник оказался в символической сборной тура вместе с такими звездами, как Тео Эрнандес и Хвича Кварацхелия. 

Руслан Малиновский
Символическая сборная тура Серии А. Скриншот WhoScored

Зинченко помог "Арсеналу" набрать три очка 

Защитник сборной Украины Александр Зинченко в прошлом туре отличился голом в составе "канониров". А в минувшие выходные он провел не менее яркий поединок. И хотя футболисту не удалось отличиться, в одном из эпизодов он спас ворота "Арсенала", когда вратарь уже был бессилен. 

Александр Зинченко
Александр Зинченко борется за мяч. Фото: REUTERS/Tony Obrien

Зинченко стал единственным представителем "канониров" в символической сборной 13-го тура АПЛ. В команде оказались сразу три представителя "МЮ" и два игрока "Брайтона". 

Александр Зинченко
Александр Зинченко в сборной тура АПЛ. Скриншот WhoScored

Лунин снова не пропустил в свои ворота

Карло Анчелотти не видит Андрея Лунина в основе "Реала", но вратарь продолжает демонстрировать отличную игру в тех матчах, в которых выходит на поле. 

Андрей Лунин
Андрей Лунин на разминке. Фото: REUTERS/Isabel Infantes

"Королевский клуб" разгромил на выезде "Кадис" со счетом 3:0. Лунин, Беллингем и Родриго представили "Реал" в символической сборной 14-го тура Ла Лиги. 

Андрей Лунин
Андрей Лунин в сборной тура Ла Лиги. Скриншот WhoScored

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