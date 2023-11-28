Лунин, Зинченко и Малиновский попали в символические сборные в своих чемпионатах
Сразу три футболиста сборной Украины успешно провели матчи за свои клубы в минувшие выходные. Александр Зинченко, Руслан Малиновский и Андрей Лунин попали в символические сборные по итогам тура.
Малиновский оказался в такой команде даже несмотря на поражение "Дженоа", сообщает портал Новини.LIVE со ссылкой на WhoScored.
В матче 13-го тура итальянской Серии А "Дженоа" проиграла на выезде "Фрозиноне" со счетом 1:2. Единственный гол в составе "грифонов" забил Руслан Малиновский, и этот мяч стал первым для украинца в составе генуэзской команды. Полузащитник оказался в символической сборной тура вместе с такими звездами, как Тео Эрнандес и Хвича Кварацхелия.
Зинченко помог "Арсеналу" набрать три очка
Защитник сборной Украины Александр Зинченко в прошлом туре отличился голом в составе "канониров". А в минувшие выходные он провел не менее яркий поединок. И хотя футболисту не удалось отличиться, в одном из эпизодов он спас ворота "Арсенала", когда вратарь уже был бессилен.
Зинченко стал единственным представителем "канониров" в символической сборной 13-го тура АПЛ. В команде оказались сразу три представителя "МЮ" и два игрока "Брайтона".
Лунин снова не пропустил в свои ворота
Карло Анчелотти не видит Андрея Лунина в основе "Реала", но вратарь продолжает демонстрировать отличную игру в тех матчах, в которых выходит на поле.
"Королевский клуб" разгромил на выезде "Кадис" со счетом 3:0. Лунин, Беллингем и Родриго представили "Реал" в символической сборной 14-го тура Ла Лиги.
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