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Лунін зустрівся з Анчелотті та Кепою та дізнався про своє майбутнє

28 січня 2024 14:27
2090d2e7-e4c3-4394-ecdc-7c0369c9a900 - Дмитро Богомолов
Дмитро Богомолов
Журналіст
Лунін зустрівся з Анчелотті та Кепою та дізнався про своє майбутнє
Лунін на тренуванні. Фото: Reuters
2090d2e7-e4c3-4394-ecdc-7c0369c9a900 - Дмитро Богомолов
Дмитро Богомолов
Журналіст

Головний тренер мадридського Реала Карло Анчелотті зустрівся з Андрієм Луніним та Кепою Аррісабалагою напередодні матчу з Лас-Пальмасом. В основі вийшов українець та мадридці перемогли 2:1.

Про це повідомляє видання Defensa Central, передає Новини.LIVE.

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І Андрій, і Кепа розуміють, що коли Тібо Куртуа повернеться після травми, вони не будуть основними, але доти немає стовідсоткової впевненості в тому, хто з них буде першим номером.

Лунін отримав 6,5 за матч з Лас-Пальмас

У першому таймі в матчі проти Лас-Пальмаса в українця фактично не було роботи, а на початку другого він здійснив ефектний сейв, взявши намертво потужний удар в кут воріт. 

Правда, уже за шість хвилин півзахисник "Лас-Пальмаса" Муньйос розстріляв українського кіпера з близької відстані й відкрив рахунок у матчі.

За матч Лунін отримав від Whoscored оцінку 6,5.

Нагадаємо, після приходу Шевченка легендарні українські футболісти більше не працюють в УАФ.

Трубін піде з "Бенфіки" влітку — де гратиме українець.

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Реал Мадрид
Андрій Лунін
Карло Анчелотті
Тібо Куртуа
Кепа Аррісабалага

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