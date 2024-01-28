Лунін зустрівся з Анчелотті та Кепою та дізнався про своє майбутнє
Головний тренер мадридського Реала Карло Анчелотті зустрівся з Андрієм Луніним та Кепою Аррісабалагою напередодні матчу з Лас-Пальмасом. В основі вийшов українець та мадридці перемогли 2:1.
Про це повідомляє видання Defensa Central, передає Новини.LIVE.
Італійський наставник запевнив воротарів, що зберігає довіру до кожного з них, а також сказав їм, щоб вони продовжували день у день боротися за місце у стартовому складі.
👔 ¡@MrAncelotti iguala a Zidane como el segundo entrenador del @RealMadrid con más victorias en @LaLiga!#RealFootball pic.twitter.com/XUKBqon7UK— Real Madrid C.F. (@realmadrid) January 27, 2024
І Андрій, і Кепа розуміють, що коли Тібо Куртуа повернеться після травми, вони не будуть основними, але доти немає стовідсоткової впевненості в тому, хто з них буде першим номером.
Лунін отримав 6,5 за матч з Лас-Пальмас
У першому таймі в матчі проти Лас-Пальмаса в українця фактично не було роботи, а на початку другого він здійснив ефектний сейв, взявши намертво потужний удар в кут воріт.
Правда, уже за шість хвилин півзахисник "Лас-Пальмаса" Муньйос розстріляв українського кіпера з близької відстані й відкрив рахунок у матчі.
За матч Лунін отримав від Whoscored оцінку 6,5.
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