Лунин встретился с Анчелотти и Кепой и узнал свое будущее

Лунин на тренировке. Фото: Reuters

Главный тренер мадридского Реала Карло Анчелотти встретился с Андреем Луниным и Кепой Аррисабалагой в преддверии матча с Лас-Пальмасом. В основе вышел украинец, и мадридцы победили 2:1.

Об этом сообщает издание Defensa Central, передает Новини.LIVE.

Читайте также:

Итальянский наставник заверил вратарей, что сохраняет доверие к каждому из них, а также сказал им, чтобы они продолжали изо дня в день бороться за место в стартовом составе.

И Андрей, и Кепа понимают, что когда Тибо Куртуа вернется после травмы, они не будут основными, но нет стопроцентной уверенности в том, кто из них будет первым номером.

Лунин получил 6,5 за матч с Лас-Пальмас

В первом тайме в матче против Лас-Пальмаса у украинца фактически не было работы, а в начале второго он совершил эффектный сейв, взяв намертво мощный удар в угол ворот.

Правда, уже через шесть минут полузащитник Лас-Пальмаса Муньос расстрелял украинского кипера с близкого расстояния и открыл счет в матче.

За матч Лунин получил от Whoscored отметку 6,5.

Напомним, что после прихода Шевченко легендарные украинские футболисты больше не работают в УАФ.

Трубин уйдет из "Бенфики" летом - где будет играть украинец.

"Барселона" уволит Хави и уже выбрала нового тренера .

Карло Анчелотти попросил вернуть в "Реал" обладателя Золотого мяча.

"Бавария" увольняет Тухеля и уже договорилась с новым тренером .

Трубин рассказал, почему Довбык и Цыганков добились успеха в Испании.