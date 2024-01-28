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Лунин встретился с Анчелотти и Кепой и узнал свое будущее

28 января 2024 14:27
2090d2e7-e4c3-4394-ecdc-7c0369c9a900 - Дмитрий Богомолов
Лунин встретился с Анчелотти и Кепой и узнал свое будущее
Лунин на тренировке. Фото: Reuters
2090d2e7-e4c3-4394-ecdc-7c0369c9a900 - Дмитрий Богомолов

Главный тренер мадридского Реала Карло Анчелотти встретился с Андреем Луниным и Кепой Аррисабалагой в преддверии матча с Лас-Пальмасом. В основе вышел украинец, и мадридцы победили 2:1.

Об этом сообщает издание Defensa Central, передает Новини.LIVE.

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И Андрей, и Кепа понимают, что когда Тибо Куртуа вернется после травмы, они не будут основными, но нет стопроцентной уверенности в том, кто из них будет первым номером.

Лунин получил 6,5 за матч с Лас-Пальмас

В первом тайме в матче против Лас-Пальмаса у украинца фактически не было работы, а в начале второго он совершил эффектный сейв, взяв намертво мощный удар в угол ворот.

Правда, уже через шесть минут полузащитник Лас-Пальмаса Муньос расстрелял украинского кипера с близкого расстояния и открыл счет в матче.

За матч Лунин получил от Whoscored отметку 6,5.

Напомним, что после прихода Шевченко легендарные украинские футболисты больше не работают в УАФ.

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Реал Мадрид
Андрей Лунин
Карло Анчелотти
Тибо Куртуа
Кепа Аррисабалага

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