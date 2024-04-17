Луніну пробачили помилку — стартові склади на матч Ман Сіті проти Реала в ЛЧ

Андрій Лунін у першому матчі. Фото: Reuters/Violeta Santos Moura

У рамках матчу-відповіді чвертьфіналу Ліги чемпіонів "Манчестер Сіті" приймає мадридський "Реал". Перший матч завершився нічиєю 3:3.

Перед грою у відповідь команди опублікували стартові склади на матч, повідомив портал Новини.LIVE.

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Матч "Реал" - "Ман Сіті". Фото: Reuters

Стартові склади на матч "Манчестер Сіті" — "Реал"

"Манчестер Сіті": Едерсон, Вокер, Діаш, Аканджі, Гвардіол, Родрі, де Брюйне, Сілва, Фоден, Гриліш, Холанд.

Запасні: Ортега, Карсон, Стоунз, Аке, Ковачіч, Доку, Альварес, Гомес, Нунеш, Бобб, Льюїс.

"Реал": Лунін, Карвахаль, Рюдігер, Начо, Менді, Вальверде, Камавінга, Кроос, Родріго, Беллінгем, Вінісіус.

Запасні: Кепа, Фран, Мілітао, Модріч, Хоселу, Лукас Васкес, Себальос, Фран Гарсія, Браїм Діас, Арда Гюлер.

Цікаво, що в першому матчі український воротар Андрій Лунін припустився дуже грубої помилки при голі Бернарду Сілви зі штрафного. Потім він відстояв впевнено, але пропустив два м'ячі, які не брались.

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