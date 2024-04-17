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​​​​​​​Лунину простили ошибку — стартовые составы на матч Ман Сити против Реала в ЛЧ

17 апреля 2024 21:12
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Агабекян Карен
редактор
​​​​​​​Лунину простили ошибку — стартовые составы на матч Ман Сити против Реала в ЛЧ
Андрей Лунин в первом матче. Фото: Reuters/Violeta Santos Moura
c58a1f8e-98a7-4f36-8b06-111dab663b00 - Агабекян Карен
Агабекян Карен
редактор

В рамках ответного матча четвертьфинала Лиги чемпионов "Манчестер Сити" принимает мадридский "Реал". Первый матч завершился ничьей 3:3.

Перед ответной игрой команды опубликовали стартовые составы на матч, сообщил портал Новини.LIVE.

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Матч "Реал" — "Ман Сити". Фото: Reuters

Стартовые составы на матч "Манчестер Сити" — "Реал"

"Манчестер Сити": Эдерсон, Вокер, Диаш, Аканджи, Гвардиол, Родри, де Брюйне, Силва, Фоден, Грилиш, Холанд.

Запасные: Ортега, Карсон, Стоунз, Аке, Ковачич, Доку, Альварес, Гомес, Нунеш,  Бобб, Льюис.

"Реал": Лунин, Карвахаль, Рюдигер, Начо, Менди, Вальверде, Камавинга, Кроос, Родриго, Беллингем, Винисиус.

Запасные: Кепа, Фран, Милитао, Модрич, Хоселу, Лукас Васкес, Себальос, Фран Гарсия, Браим Диас, Арда Гюлер.

Интересно, что в первом матче украинский вратарь Андрей Лунин допустил очень грубую ошибку при голе Бернарду Силвы со штрафного. Затем он отстоял уверенно, но пропустил два не берущихся мяча.

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Лига чемпионов
Реал Мадрид
Манчестер Сити
Андрей Лунин
украинские легионеры (футбол)

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