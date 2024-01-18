Луніну запропонували новий контракт із Реалом — відомі деталі

Андрій Лунін ловить м'яч на тренуванні. Фото: instagram.com/realmadrid/

Керівництво мадридського "Реала" не впевнене, що після пропущеного сезону через розрив хрестоподібних зв'язок коліна Тібо Куртуа відновить свою колишню форму. До того ж таке пошкодження може призвести і до інших травм.

Через невпевненість у майбутньому в "Реалі" вирішили запропонувати новий тривалий контракт українцю Андрію Луніну, повідомляє El debate.

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Пропозиція для Луніна

Через ситуацію з Куртуа та тим, що Лунін вийшов на новий рівень, у клубі вирішили запропонувати українцеві контракт до 2030 року.

При цьому в "Реалі" не готові надати Луніну достатню кількість ігрового часу в наступних сезонах. Роль першого воротаря також буде надана Куртуа.

Через відсутність гарантованої достатньої кількості ігрового часу Лунін обмірковує перехід до іншої команди. Завдяки грі цього сезону Андрій може отримати більше солідних пропозицій.

Луніна хочуть бачити клуби в Англії, Іспанії, але найбільшою за статусом командою, що цікавиться, є "Баварія" Мюнхен, де шукають заміну Мануелю Нойеру.

Лунін цього сезону провів 11 матчів, у яких пропустив сім м'ячів. При цьому українець має п'ять сухих матчів.

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