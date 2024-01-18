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Лунину предложили новый контракт с Реалом — известны детали

18 января 2024 15:39
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Агабекян Карен
редактор
Лунину предложили новый контракт с Реалом — известны детали
Андрей Лунин ловит мяч на тренировке. Фото: instagram.com/realmadrid/
c58a1f8e-98a7-4f36-8b06-111dab663b00 - Агабекян Карен
Агабекян Карен
редактор

Руководство мадридского "Реала" не уверено, что после пропущенного сезона из-за разрыва крестообразных связок колена Тибо Куртуа восстановит свою прежнюю форму. К тому же такое повреждение может привести и к другим травмам.

Из-за неуверенности в будущем в "Реале" решили предложить новый длительный контракт украинцу Андрею Лунину, сообщает El debate.

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Предложение для Лунина

Из-за ситуации с Куртуа и тем, что Лунин вышел на новый уровень, в клубе решили предложить украинцу контракт до 2030 года.

При этом в "Реале" не готовы предоставить Лунину достаточного количества игрового времени в последующих сезонах. Роль первого вратаря также будет предоставлена Куртуа.

Из-за отсутствия гарантированного достаточного количества игрового времени Лунин обдумывает переход в другую командую. Благодаря игре в этом сезоне Андрей может получить больше солидных предложений.

Лунина хотят видеть клубы в Англии, Испании, но самой большой интересующейся командой является "Бавария" Мюнхен, которая ищет замену Мануэлю Нойеру.

Лунин в текущем сезоне провел 11 матчей, в которых пропустил семь мячей. При этом у украинца пять сухих матчей.

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футбол
Реал Мадрид
Андрей Лунин
Тибо Куртуа
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