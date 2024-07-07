Андрій Лунін має шанси покинути Реал Мадрид

Андрій Лунін. Фото: Real Madrid

Голкіперу Андрію Луніну вже знайшли заміну у "Реал Мадриді". Він може покинути іспанський клуб вже влітку.

Про це пише Sportanalytic.com.

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Українець близький до переходу в новий клуб. Керівництво Реала вже почало шукати йому заміну та планує підписати Кепу Аррісабалагу, котрий вже грав у них в оренді раніше.

Андрій Лунін у матчі проти Румунії на Євро-2024. Фото: Reuters

Крім цього у ЗМІ зʼявлялась інформація про те, що іспанці підпишуть воротаря "Порту" Діогу Кошту, проте вони не готові заплатити за нього 70 мільйонів євро.

На Андрія Луніна нараз претендує "Манчестер Юнайтед", який готовий продати Едерсона в Саудівську Аравію. Саме його місце може зайняти український голкіпер.

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