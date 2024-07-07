Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Спорт arrow Луніну знайшли заміну в Реалі arrow

Луніну знайшли заміну в Реалі

7 липня 2024 14:28
442495b8-7bc2-4f21-0c98-07266624e700 - Сергій Сом
Сергій Сом
Редактор
Андрій Лунін має шанси покинути Реал Мадрид
Андрій Лунін. Фото: Real Madrid
442495b8-7bc2-4f21-0c98-07266624e700 - Сергій Сом
Сергій Сом
Редактор

Голкіперу Андрію Луніну вже знайшли заміну у "Реал Мадриді". Він може покинути іспанський клуб вже влітку.

Про це пише Sportanalytic.com.

Читайте також:

Лунін покине Реал Мадрид

Українець близький до переходу в новий клуб. Керівництво Реала вже почало шукати йому заміну та планує підписати Кепу Аррісабалагу, котрий вже грав у них в оренді раніше.

Лунін на Євро-2024
Андрій Лунін у матчі проти Румунії на Євро-2024. Фото: Reuters

Крім цього у ЗМІ зʼявлялась інформація про те, що іспанці підпишуть воротаря "Порту" Діогу Кошту, проте вони не готові заплатити за нього 70 мільйонів євро. 

На Андрія Луніна нараз претендує "Манчестер Юнайтед", який готовий продати Едерсона в Саудівську Аравію. Саме його місце може зайняти український голкіпер. 

Нагадаємо, Судаков готується до гучного трансферу до відомого клубу — деталі.

Забарний може стати гравцем одного з найтитулованіших клубів світу. 

Яремчук перейде до клубу одного з найпопулярніших чемпіонатів Європи. 

Зінченко залишає "Арсенал" — захисник має два варіанти продовження кар'єри.

"Полісся" підпише відомого гравця "Динамо" — про кого йдеться.

"Манчестер Сіті" незабаром розпочне переговори щодо голкіпера збірної України.

футбол Реал Мадрид Футбол трансфери Андрій Лунін

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео
Оновлено

00:48 Молитви на удачу: як вони працюють, правила читання, тексти, відео

25 червня 2024

09:17 Зінченко дізнався, у якому клубі продовжить кар'єру після Євро-2024

27 червня 2024

06:54 Цивільних українців каратимуть за мілітарі-одяг — що загрожує за камуфляж

25 червня 2024
Оновлено

00:11 Молитва "Вірую": значення, правила читання, текст, відео

24 червня 2024
Оновлено

12:34 Як отримати дозвіл на зброю в Україні у 2024 році?

3 липня 2024

08:33 В Україні з'явився територіальний резерв — що це та кого до нього включатимуть

27 червня 2024

14:51 За Трубіна борються два відомі клуби — українець піде з Бенфіки

3 липня 2024

13:01 Нові правила надсилання повісток — що змінилося

5 липня 2024

15:43 Які військові спеціальності виключають бронювання

26 червня 2024

09:12 Шапаренко стане гравцем легендарного клубу — що відомо