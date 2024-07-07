У Андрея Лунина есть шансы покинуть Реал Мадрид

Лунину нашли замену в Реале
Голкиперу Андрею Лунину уже нашли замену в "Реал Мадриде". Он может покинуть испанский клуб уже летом.
Об этом пишет Sportanalytic.com.
Лунин покинет Реал Мадрид
Украинец близок к переходу в новый клуб. Руководство Реала уже начало искать ему замену и планирует подписать Кепу Аррисабалагу, который уже играл у них в аренде раньше.
Кроме этого, в СМИ появлялась информация, что испанцы подпишут вратаря "Порту" Диогу Кошту, однако они не готовы заплатить за него 70 миллионов евро.
На Андрея Лунина сейчас претендует "Манчестер Юнайтед", готовый продать Эдерсона в Саудовскую Аравию. Его место может занять украинский голкипер.
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