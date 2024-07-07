У Андрея Лунина есть шансы покинуть Реал Мадрид

Андрей Лунин. Фото: Real Madrid

Голкиперу Андрею Лунину уже нашли замену в "Реал Мадриде". Он может покинуть испанский клуб уже летом.

Об этом пишет Sportanalytic.com.

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Украинец близок к переходу в новый клуб. Руководство Реала уже начало искать ему замену и планирует подписать Кепу Аррисабалагу, который уже играл у них в аренде раньше.

Андрей Лунин в матче против Румынии на Евро-2024. Фото: Reuters

Кроме этого, в СМИ появлялась информация, что испанцы подпишут вратаря "Порту" Диогу Кошту, однако они не готовы заплатить за него 70 миллионов евро.

На Андрея Лунина сейчас претендует "Манчестер Юнайтед", готовый продать Эдерсона в Саудовскую Аравию. Его место может занять украинский голкипер.

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