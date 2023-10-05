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Луїс Енріке назвав причини нищівної поразки "ПСЖ" від "Ньюкасла"

5 жовтня 2023 10:31
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерій Ковалевич
Луїс Енріке назвав причини нищівної поразки "ПСЖ" від "Ньюкасла"
Луїс Енріке незадоволений результатом матчу. Фото: Reuters/Lee Smith
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерій Ковалевич

Головний тренер французького "ПСЖ" прокоментував поразку своєї команди у другому турі групового етапу Ліги чемпіонів. Парижани поступилися англійському "Ньюкаслу" з рахунком 1:4.

Луїс Енріке вважає, що "ПСЖ" програв незаслужено, повідомляє Le Parisien.

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У другому турі ЛЧ чемпіони Франції вирушили в гості до "Ньюкасла", який минулого сезону посів четверте місце в англійській Прем'єр-лізі. "Сороки" забили супернику чотири голи: відзначилися Альмірон, Берн, Лонгстафф та Шер. На це "ПСЖ" відповів м'ячем Лукаса Ернандеса на 56-й хвилині.

Що Луїс Енріке сказав про гру "ПСЖ"

Наставник французької команди визнав, що поєдинок проти "Ньюкаслу" став складним випробуванням для його команди. Луїс Енріке заявив, що англійський суперник здивував його футболістів, а вибір стратегії на матч виявився не зовсім коректним. Однак тренер "ПСЖ" вважає, що парижани не заслужили на розгром.

Кіліан Мбаппе
Кіліан Мбаппе після матчу з "Ньюкаслом". Фото: Reuters/Lee Smith

За словами Луїса Енріке, матч виявився важким для його команди. "Ньюкасл" провів практично ідеальний поєдинок та заслужено здобув перемогу. Однак чотири голи, за словами тренера "ПСЖ", це надто багато. Французи не мали пропустити у своїх воротах таку кількість м'ячів.

"Мені залишається лише привітати "Ньюкасл". Це несправедливий рахунок. У "ПСЖ" була можливість досягти іншого результату, але цього вечора все складалося проти нас. Не вважаю, що тактика на це протистояння була обрана неправильно. Це вирішувати тільки мені, а не журналістам", — заявив Луїс Енріке.

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