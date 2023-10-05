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Луис Энрике назвал причины разгромного поражения "ПСЖ" от "Ньюкасла"

5 октября 2023 10:31
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич
Луис Энрике назвал причины разгромного поражения "ПСЖ" от "Ньюкасла"
Луис Энрике недоволен результатом матча. Фото: Reuters/Lee Smith
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич

Главный тренер французского "ПСЖ" прокомментировал поражение своей команды во втором туре группового этапа Лиги чемпионов. Парижане уступили английскому "Ньюкаслу" со счетом 1:4. 

Луис Энрике считает, что "ПСЖ" проиграл незаслуженно, сообщает Le Parisien

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Во втором туре ЛЧ чемпионы Франции отправились в гости к "Ньюкаслу", который в прошлом сезоне занял четвертое место в английской Премьер-лиге. "Сороки" забили сопернику четыре гола: отличились Альмирон, Берн, Лонгстафф и Шер. На это "ПСЖ" ответил мячом Лукаса Эрнандеса на 56 минуте. 

Что Луис Энрике сказал об игре "ПСЖ"

Наставник французской команды признал, что поединок против "Ньюкасла" стал сложным испытанием для его команды. Луис Энрике заявил, что английский соперник удивил его футболистов, а выбор стратегии на матч оказался не совсем корректным. Однако тренер "ПСЖ" считает, что парижане не заслужили разгром. 

Килиан Мбаппе
Килиан Мбаппе после матча с "Ньюкаслом". Фото: Reuters/Lee Smith

По словам Луиса Энрике, матч оказался тяжелым для его команды. "Ньюкасл" провел практически идеальный поединок и заслуженно одержал победу. Однако четыре гола, по словам тренера "ПСЖ", это слишком много. Французы не должны были пропустить в свои воротам такое количество мячей. 

"Мне остается только поздравить "Ньюкасл". Это несправедливый счет. У "ПСЖ" была возможность добиться другого результата, но в этот вечер все складывалось против нас. Не считаю, что тактика на это противостояние была выбрана неправильно. Это решать только мне, а не журналистам", — заявил Луис Энрике. 

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