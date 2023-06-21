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Луїс Суарес вирішив завершити кар'єру: що відомо

21 червня 2023 08:19
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Агабекян Карен
редактор
Луїс Суарес вирішив завершити кар'єру: що відомо
Луїс Суарес на матчі "Греміо". Фото: REUTERS/Diego Vara
c58a1f8e-98a7-4f36-8b06-111dab663b00 - Агабекян Карен
Агабекян Карен
редактор

У чемпіонаті Бразилії за "Греміо" продовжує виступати легендарний футболіст "Ліверпуля" та "Барселони" Луїс Суарес. Проте цей сезон може стати останнім для ветерана.

36-річний уругваєць вирішив завершити кар'єру, повідомляє GZH .

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Раніше планувалося, що Суарес після завершення контракту з "Греміо" вирушить грати в США за "Інтер" Маямі, де виступатиме його друг Ліонель Мессі і вже півроку грає українець Сергій Кривцов.

Усьому виною травма

За інформацією журналістів Марко Соузи та Едуардо Габардо, "Греміо" працює над тим, щоб Суарес найближчим часом оголосив про завершення кар'єри. Причиною такого рішення став артроз правого коліна, через який Луїс відчуває біль у нозі.

"Греміо" зараз готує для Суареса договір про розірвання контракту. У ньому буде пункт про те, що якщо уругваєць перейде до іншого клубу, то виплатить їм штраф. Таким чином, у клубі хочуть перестрахуватися від переходу форварда в "Інтер Маямі".

Цього сезону Суарес провів за "Греміо" 25 матчів, у яких забив 11 м'ячів і зробив 8 гольових передач.

За свою кар'єру Суарес також грав за уругвайський "Насьональ", нідерландські "Гронінген" та "Аякс", "Ліверпуль", "Барселону" та "Атлетіко".

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