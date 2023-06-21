Луис Суарес решил завершить карьеру: что известно

Луис Суарес на матче "Гремио". Фото: REUTERS/Diego Vara

В чемпионате Бразилии за "Гремио" продолжает выступать легендарный футболист "Ливерпуля" и "Барселоны" Луис Суарес. Однако текущий сезон может стать последним для ветерана.

36-летний уругваец решил завершить карьеру, сообщает GZH.

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Ранее планировалось, что Суарес после завершения контракта с "Гремио" отправится играть в США за "Интер" Майами, где будет выступать его друг Лионель Месси и уже полгода играет украинец Сергей Кривцов.

Всему виной травма

По информации журналистов Марко Соузы и Эдуардо Габардо, "Гремио" работает над тем, чтобы Суарес в ближайшее время объявил о завершении карьеры. Причиной для такого решения стал артроз правого колена, из-за которого Луис чувствует боль в ноге.

"Гремио" сейчас готовит для Суареса договор о разрыве контракта. В нем будет пункт о том, что если уругваец перейдет в другой клуб, то выплатит им штраф. Таким образом в клубе хотят перестраховаться от того, что форвард может уйти в "Интер Майами".

В нынешнем сезоне Суарес провел за "Гремио" 25 матчей, в которых забил 11 мячей и сделал 8 голевых передач.

За свою карьеру Суарес также играл за уругвайский "Насьональ", нидерландские "Гронинген" и "Аякс", "Ливерпуль", "Барселону" и "Атлетико".

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