Луїс Суарес возз'єднається з Мессі — стало відомо, коли здійсниться трансфер

Луїс Суарес. Фото: REUTERS/Diego Vara

В "Інтер Маямі" планують возз'єднати в нападі дует Ліонеля Мессі та Луїса Суареса. Незабаром уругваєць може перейти до МЛС.

Про це повідомив відомий інсайдер Ніколо Скіра.

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За інформацією джерел, уругвайський ветеран у січні стане вільним агентом і перейде до "Інтер Маямі".

"Луїс Суарес має підписати контракт з "Інтер Маямі" як вільний агент у січні 2024 року", — написав Скіра.

36-річний Суарес цього сезону виступає за бразильський "Греміо". У своєму клубі він у 51 матчі забив 23 голи та зробив 17 гольових передач. Чинний його контракт завершиться 31 грудня 2023 року.

Суарес грав разом із Мессі за "Барселону" з 2014 до 2020 року. У каталонському клубі Луїс забив 195 голів і зробив 113 асистів у 283 матчах.

Зазначимо, що з колишніх гравців "Барселони" в "Інтер Маямі", окрім Мессі, перейшли лівий захисник Жорді Альба та опорний півзахисник Серхіо Бускетс.

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