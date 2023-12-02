Луис Суарес воссоединится с Месси — стало известно, когда осуществится трансфер

Луис Суарес. Фото: REUTERS/Diego Vara

В "Интер Майами" планируют воссоединить в нападении дуэт Лионеля Месси и Луиса Суареса. Вскоре уругваец может перейти в МЛС.

Об этом сообщил известный инсайдер Николо Скира.

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По информации источников, уругвайский ветеран в январе станет свободным агентом и перейдет в "Интер Майами".

"Луис Суарес должен подписать контракт с "Интер Майами" в качестве свободного агента в январе 2024 года", — написал Скира.

36-летний Суарес в нынешнем сезоне выступает за бразильский "Гремио". В своем клубе он в 51 матче забил 23 гола и сделал 17 голевых передач. Действующий его контракт завершится 31 декабря 2023 года.

Суарес играл вместе с Месси за "Барселону" с 2014 по 2020 года. В каталонском клубе Луис забил 195 голов и сделал 113 ассистов в 283 матчах.

Отметим, что из бывший игроков "Барселоны" в "Интер Майами", кроме Месси, перешли левый защитник Жорди Альба и опорный полузащитник Серхио Бускетс.

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