Лузан і Рибачок не вийшли у фінал Олімпіади-2024 у каное-одиночці на 200 метрів

Лузан та Рибачок не вийшли в фінал Олімпійських ігор в каное-одиночці
На Олімпійських іграх в Парижі пройшли півфінали у веслуванні на каное-одиночці на 200 метрів. На цій дистанції Україну представили Людмила Лузан та Анастасія Рибачок.
Обидві українські веслувальниці не пройшли в фінал, повідомив портал Новини.LIVE.
Невдача Лузан та Рибачок на Олімпіаді
У своєму півфінальному заїзді Лузан стала сьомою з часом 46,67 с., що не дозволило їй пройти в фінал з чотирма кращими.
Рибачок у своєму заїзді посіла восьме місце з результатом 47,76 с.
Лузан та Рибачок виступлять у втішному фіналі B, де розіграють місця з 9-го до 16-го.
Зазначимо, що обидві українки не є спринтерами. Їм краще вдаються дальні дистанції.
Раніше Лузан та Рибачок разом виграли срібну медаль у каное-двійці на 500 метрів. Медаль такої ж проби вони здобули на Олімпійських іграх в Токіо у 2021 році.
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