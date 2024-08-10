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Лузан та Рибачок не вийшли в фінал Олімпійських ігор в каное-одиночці

10 серпня 2024 14:01
Агабекян Карен - редактор
Агабекян Карен
редактор
Лузан і Рибачок не вийшли у фінал Олімпіади-2024 у каное-одиночці на 200 метрів
Людмила Лузан. Фото: facebook.com/ukr.canoe/
Агабекян Карен - редактор
Агабекян Карен
редактор

На Олімпійських іграх в Парижі пройшли півфінали у веслуванні на каное-одиночці на 200 метрів. На цій дистанції Україну представили Людмила Лузан та Анастасія Рибачок.

Обидві українські веслувальниці не пройшли в фінал, повідомив портал Новини.LIVE.

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Невдача Лузан та Рибачок на Олімпіаді

У своєму півфінальному заїзді Лузан стала сьомою з часом 46,67 с., що не дозволило їй пройти в фінал з чотирма кращими.

Рибачок у своєму заїзді посіла восьме місце з результатом 47,76 с.

Лузан та Рибачок виступлять у втішному фіналі B, де розіграють місця з 9-го до 16-го.

Зазначимо, що обидві українки не є спринтерами. Їм краще вдаються дальні дистанції.

Раніше Лузан та Рибачок разом виграли срібну медаль у каное-двійці на 500 метрів. Медаль такої ж проби вони здобули на Олімпійських іграх в Токіо у 2021 році.

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Олімпійські ігри Людмила Лузан веслування на каное та байдарці Анастасія Рибачок

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