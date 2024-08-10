Лузан і Рибачок не вийшли у фінал Олімпіади-2024 у каное-одиночці на 200 метрів

Людмила Лузан. Фото: facebook.com/ukr.canoe/

На Олімпійських іграх в Парижі пройшли півфінали у веслуванні на каное-одиночці на 200 метрів. На цій дистанції Україну представили Людмила Лузан та Анастасія Рибачок.

Обидві українські веслувальниці не пройшли в фінал, повідомив портал Новини.LIVE.

Читайте також:

Людмила Лузан та Анастасія Рибачок зі сріблом за каное-двійку на 500 метрів. Фото: НОК України

Невдача Лузан та Рибачок на Олімпіаді

У своєму півфінальному заїзді Лузан стала сьомою з часом 46,67 с., що не дозволило їй пройти в фінал з чотирма кращими.

Рибачок у своєму заїзді посіла восьме місце з результатом 47,76 с.

Лузан та Рибачок виступлять у втішному фіналі B, де розіграють місця з 9-го до 16-го.

Зазначимо, що обидві українки не є спринтерами. Їм краще вдаються дальні дистанції.

Раніше Лузан та Рибачок разом виграли срібну медаль у каное-двійці на 500 метрів. Медаль такої ж проби вони здобули на Олімпійських іграх в Токіо у 2021 році.

Нагадаємо, Ребров може достроково піти зі збірної України через вигідну пропозицію.

Зінченко обрав новий клуб — де гратиме українець.

Капітан збірної України з гімнастики прокоментувала третє місце на Олімпіаді у Парижі.

Китайська гімнастка стала зіркою Олімпіади через вчинок на церемонії нагородження.

Олімпійський чемпіон Новіков пояснив, чому не захотів виступати за збірну України.

Перший в історії Філіппін золотий медаліст отримав несподівані подарунки на батьківщині.