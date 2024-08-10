Лузан и Рыбачок не вышли в финал Олимпиады-2024 в каноэ-одиночке на 200 метров

Лузан и Рыбачок не вышли в финал Олимпийских игр в каноэ-одиночке
На Олимпийских играх в Париже прошли полуфиналы в гребле на каноэ-одиночке на 200 метров. На этой дистанции Украину представили Людмила Лузан и Анастасия Рыбачок.
Обе украинские гребли не прошли в финал, сообщил портал Новини.LIVE.
Лузан и Рыбачок на Олимпиаде.
В своем полуфинальном заезде Лузан стала седьмой со временем 46,67 с., что не позволило ей пройти в финал с четырьмя лучшими.
Рыбачок в своем заезде заняла восьмое место с результатом 47,76 с.
Лузан и Рыбачок выступят в утешительном финале B, где разыграют места с 9-го до 16-го.
Отметим, что обе украинки не спринтеры. Им лучше удаются дальние дистанции.
Ранее Лузан и Рыбачок вместе выиграли серебряную медаль в каноэ-двойке на 500 метров. Медаль такой же пробы они завоевали на Олимпийских играх в Токио в 2021 году.
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