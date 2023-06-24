Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Cпорт arrow Лузан виграла Європейські ігри-2023 у каное-одиночці arrow

Лузан виграла Європейські ігри-2023 у каное-одиночці

24 червня 2023 15:42
c58a1f8e-98a7-4f36-8b06-111dab663b00 - Агабекян Карен
Агабекян Карен
редактор
Лузан виграла Європейські ігри-2023 у каное-одиночці
Людмила Лузан. Фото: НОК України
c58a1f8e-98a7-4f36-8b06-111dab663b00 - Агабекян Карен
Агабекян Карен
редактор

Представниця України у веслуванні на каное Людмила Лузан здобула золоту медаль на Європейських іграх-2023 у Кракові. Для українки це вже третя медаль на турнірі та друга золота.

Українка стала першою в одиночці на 500 метрів, повідомляє портал Новини.LIVE.

Читайте також:

Раніше на Європейських іграх Лузан стала чемпіонкою у каное-двійці на дистанції 500 метрів у парі з Валерією Теретою. Також Людмила виграла срібло у веслуванні на каное-одиночці на 200 метрів.

Людмила Лузан. Фото: НОК України

Лузан — найкраща в Європі

26-річна представниця Полтавщини перемогла, показавши час 2.02,920. У боротьбі за золото Людмила обійшла на 1,070 секунди іспанку Марію Корбейру та на 1,656 угорку Агнеш Кіш.

Європейська гра. Веслування на каное та байдарках. Каное-одинак. 500 м. Жінки

1. Людмила Лузан (Україна) — 2.02,920

2. Марія Корбера (Іспанія) — 2.03,990

3. Агнес Кісс (Угорщина) — 2.04,576

Загалом Лузан вигравала срібло та бронзу Олімпійських ігор-2020 у Токіо. Також на рахунку Українки три перемоги на чемпіонатах світу та стільки ж на європейських першостях.

Нагадаємо, форвард "Дніпра-1" Артем Довбик зацікавив відомий клуб із Бундесліги.

Півзахисник Віталій Буяльський відмовив "Динамо": де він продовжить кар'єру.

Київське "Динамо" продасть лідерів: уже відомо, хто покине клуб.

Росії та Білорусі знову вказали на двері: у світовому волейболі зробили заяву.

Румунія - Україна на Євро-2023: прогноз букмекерів.

Українка Аніта Серегіна взяла срібло з карате на Європейських іграх, Андрій Заплитний став чемпіоном.

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

14:45 Чи буде Китай підтримувати Україну у війні: лідер КНР зробив нову заяву

08:07 Зарплата у 16 тис. грн: українцям запропонують нову професію

11:54 Військовозобов'язані проходитимуть медкомісію за новою схемою: що змінилося

09:22 Росіяни підставили відомого українського співака: той не став мовчати

07:45 Штрафи у понад 33 тис. грн: на українців чекає покарання за ігнорування податкової

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

20:52 Стало відомо, скільки коштує один пуск ракети з Patriot

04:58 Уряд зменшив граничний вік призовників: що це означає

06:15Українців попередили про підвищення ще одного тарифу: що відомо

22:46 З січня в Україні заборонять популярний товар: про що йдеться

Новина з відео

19:57 Чому знятих з військового обліку не випустять за кордон: коментар адвоката

Актуальне по темі

Благодійний фонд 'Майбутнє для України'
Children Hub

Children Hub — безпечний простір для адаптації українських дітей-переселенців у країнах ЄС

Понад тисяча дітей віком від 3 до 15 років щомісяця відвідує безкоштовні заняття у Варшаві

Допомогти розвивати CHILDREN HUB