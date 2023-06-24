Лузан виграла Європейські ігри-2023 у каное-одиночці

Людмила Лузан. Фото: НОК України

Представниця України у веслуванні на каное Людмила Лузан здобула золоту медаль на Європейських іграх-2023 у Кракові. Для українки це вже третя медаль на турнірі та друга золота.

Українка стала першою в одиночці на 500 метрів, повідомляє портал Новини.LIVE.

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Раніше на Європейських іграх Лузан стала чемпіонкою у каное-двійці на дистанції 500 метрів у парі з Валерією Теретою. Також Людмила виграла срібло у веслуванні на каное-одиночці на 200 метрів.

Людмила Лузан. Фото: НОК України

Лузан — найкраща в Європі

26-річна представниця Полтавщини перемогла, показавши час 2.02,920. У боротьбі за золото Людмила обійшла на 1,070 секунди іспанку Марію Корбейру та на 1,656 угорку Агнеш Кіш.

Європейська гра. Веслування на каное та байдарках. Каное-одинак. 500 м. Жінки

1. Людмила Лузан (Україна) — 2.02,920

2. Марія Корбера (Іспанія) — 2.03,990

3. Агнес Кісс (Угорщина) — 2.04,576

Загалом Лузан вигравала срібло та бронзу Олімпійських ігор-2020 у Токіо. Також на рахунку Українки три перемоги на чемпіонатах світу та стільки ж на європейських першостях.

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