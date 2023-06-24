Лузан выиграла Европейские игры-2023 в каноэ-одиночке

Людмила Лузан. Фото: НОК Украины

Представительница Украины в гребле на каноэ Людмила Лузан завоевала золотую медаль на Европейских играх-2023 в Кракове. Для украинки это уже третья медаль на турнире, и вторая золотая.

Украинка стала первой в одиночке на 500 метров, сообщает портал Новини.LIVE.

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Ранее на Европейских играх стала чемпионкой в каноэ-двойке на дистанции 500 метров в паре с Валерией Теретой. Также Людмила выиграла серебро в гребле на каноэ-одиночке на 200 метров.

Людмила Лузан. Фото: НОК Украины

Лузан — лучшая в Европе

26-летняя представительница Полтавщины победила, показав время 2.02,920. В борьбе за золото Людмила обошла на 1,070 секунды испанку Марию Корбейру и на 1,656 венгерку Агнеш Киш.

Европейские игры. Гребля на каноэ и байдарках. Каноэ-одиночка. 500 м. Женщины

1. Людмила Лузан (Украина) — 2.02,920

2. Мария Корбера (Испания) — 2.03,990

3. Агнес Кисс (Венгрия) — 2.04,576

В общем Лузан выигрывала серебро и бронзу Олимпийских игр-2020 в Токио. Также на счету Украинки три победы на чемпионатах мира и столько же на европейских первенствах.

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