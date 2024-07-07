Українка Ярослава Магучіх встановила новий світовий рекорд у стрибках у висоту

Українська легкоатлетка Ярослава Магучіх. Фото: chiammmmonte/edhall.photography

У Парижі 7 липня проходить етап Діамантової ліги. Несподіваним результатом закінчилися виступи на секторі зі стрибків у висоту.

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Під час виступу Ярослава достроково перемогла й замовила на останні спроби рекордну висоту 2,10 м.

Українка не просто взяла висоту, а зробила це з першої спроби та великим запасом. Це робить багатообіцяючими майбутні Олімпійські ігри в Парижі, де Ярослава є однією з претенденток на золоту медаль.

Попередній рекорд належав Стефці Костадіновій з Болгарії — 2,09 м. Його встановили у 1987 році та вважали найдовшим рекордом у легкій атлетиці.

На секторі Діамантової ліги в Парижі також виступала українка Ірина Геращенко, яка з результатом 1,95 м стала сьомою.

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