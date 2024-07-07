Украинка Ярослава Магучих установила новый мировой рекорд в прыжках в высоту

Украинская легкоатлетка Ярослава Магучих. Фото: chiammmmonte/edhall.photography

В Париже 7 июля проходит этап Бриллиантовой лиги. Неожиданным результатом закончились выступления на секторе по прыжкам в высоту.

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Во время выступления Ярослава досрочно победила и заказала на последние попытки рекордную высоту 2,10 м.

Украинка не просто взяла высоту, а сделала это с первой попытки и с большим запасом. Это делает многообещающими предстоящие Олимпийские игры в Париже, где Ярослав является одной из претенденток на золотую медаль.

Предыдущий рекорд принадлежал Стефке Костадиновой из Болгарии — 2,09 м. Он был установлен в 1987 году и считался самым длинным рекордом в легкой атлетике.

На секторе Бриллиантовой лиги в Париже также выступала украинка Ирина Геращенко, которая с результатом 1,95 м стала седьмой.

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