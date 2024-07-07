Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Спорт arrow Магучих побила "вечный" мировой рекорд в прыжках в высоту — видео arrow

Магучих побила "вечный" мировой рекорд в прыжках в высоту — видео

7 июля 2024 18:56
c58a1f8e-98a7-4f36-8b06-111dab663b00 - Агабекян Карен
Агабекян Карен
редактор
Украинка Ярослава Магучих установила новый мировой рекорд в прыжках в высоту
Украинская легкоатлетка Ярослава Магучих. Фото: chiammmmonte/edhall.photography
c58a1f8e-98a7-4f36-8b06-111dab663b00 - Агабекян Карен
Агабекян Карен
редактор

В Париже 7 июля проходит этап Бриллиантовой лиги. Неожиданным результатом закончились выступления на секторе по прыжкам в высоту.

Читайте также:

Украинская прыгунья в высоту Ярослава Магучих побила "вечный" мировой рекорд, сообщил портал Новини.LIVE.

Новый рекорд от Магучих

Во время выступления Ярослава досрочно победила и заказала на последние попытки рекордную высоту 2,10 м.

Украинка не просто взяла высоту, а сделала это с первой попытки и с большим запасом. Это делает многообещающими предстоящие Олимпийские игры в Париже, где Ярослав является одной из претенденток на золотую медаль.

Предыдущий рекорд принадлежал Стефке Костадиновой из Болгарии — 2,09 м. Он был установлен в 1987 году и считался самым длинным рекордом в легкой атлетике.

На секторе Бриллиантовой лиги в Париже также выступала украинка Ирина Геращенко, которая с результатом 1,95 м стала седьмой.

Напомним, Судаков готовится к громкому трансферу в известный клуб — детали.

Забарный может стать игроком одного из самых титулованных клубов мира.

Яремчук перейдет в клуб одного из самых популярных чемпионатов Европы.

Зинченко покидает "Арсенал" — у защитника есть два варианта продолжения карьеры.

"Полесье" подпишет известного игрока "Динамо" — о ком идет речь.

"Манчестер Сити" в скором времени начнет переговоры по голкиперу сборной Украины.

рекорд Ярослава Магучих Легкая атлетика прыжки в высоту

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео
обновлено:

00:48 Молитвы на удачу: как они работают, правила чтения, тексты, видео

25 июня 2024

09:17 Зинченко узнал, в каком клубе продолжит карьеру после Евро-2024

27 июня 2024

06:54 Гражданских украинцев будут наказывать за милитари-одежду — что грозит за камуфляж

25 июня 2024
обновлено:

00:11 Молитва "Верую": значение, правила чтения, текст, видео

24 июня 2024
обновлено:

12:34 Как получить разрешение на оружие в Украине в 2024 году?

3 июля 2024

08:33 В Украине появился территориальный резерв — что это и кого в него будут включать

5 июля 2024

15:43 Какие военные специальности исключают бронирование

27 июня 2024

14:51 За Трубина борются два известных клуба — украинец уйдет из Бенфики

3 июля 2024

13:01 Новые правила отправки повесток — что изменилось

26 июня 2024

09:12 Шапаренко станет игроком легендарного клуба — что известно