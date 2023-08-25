Магучіх стала найкращою у кваліфікації престижного турніру
Легкоатлетка Ярослава Магучіх продемонструвала найкращий результат у кваліфікації турніру зі стрибків, який проходить у Будапешті. Українська легкоатлетка успішно виступає на чемпіонаті світу з легкої атлетики-2023.
Магучіх цього разу обійшлася без рекорду, але посіла перше місце, повідомляє портал Новини.LIVE.
В Угорщині триває чемпіонат світу з легкої атлетики, переможці якого отримають олімпійські ліцензії та виступлять на Іграх-2024 у Парижі. Українка Ярослава Магучіх знову виявилася сильнішою за суперниць.
Досягнення Магучіх
У кваліфікації основного турніру українська легкоатлетка посіла перше місце. Ярослава Магучіх взяла висоту 1,92 метра. На спортсменку чекає фінал турніру, в якому вона буде однією з фавориток змагань.
Фінал змагань зі стрибків у висоту на чемпіонаті світу з легкої атлетики відбудеться 27 серпня. Конкуренцію Ярославу Магучіх складуть сильні суперниці. У золоту медаль борються:
- Олена Куліченко (Кіпр);
- Елеонор Паттерсон (Австралія);
- Ламара Дістін (Ямайка);
- Морган Лейк (Велика Британія);
- Вашті Каннінгем (США);
- Нікола Лорен Оліслагерс (Австралія);
- Ангеліна Топіч (Сербія).
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