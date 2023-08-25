Магучіх стала найкращою у кваліфікації престижного турніру

Ярослава Магучіх на чемпіонаті світу. Фото: REUTERS/Aleksandra Szmigiel

Легкоатлетка Ярослава Магучіх продемонструвала найкращий результат у кваліфікації турніру зі стрибків, який проходить у Будапешті. Українська легкоатлетка успішно виступає на чемпіонаті світу з легкої атлетики-2023.

Магучіх цього разу обійшлася без рекорду, але посіла перше місце, повідомляє портал Новини.LIVE.

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В Угорщині триває чемпіонат світу з легкої атлетики, переможці якого отримають олімпійські ліцензії та виступлять на Іграх-2024 у Парижі. Українка Ярослава Магучіх знову виявилася сильнішою за суперниць.

Ярослава Магучіх на розминці. Фото: REUTERS/Aleksandra Szmigiel

Досягнення Магучіх

У кваліфікації основного турніру українська легкоатлетка посіла перше місце. Ярослава Магучіх взяла висоту 1,92 метра. На спортсменку чекає фінал турніру, в якому вона буде однією з фавориток змагань.

Фінал змагань зі стрибків у висоту на чемпіонаті світу з легкої атлетики відбудеться 27 серпня. Конкуренцію Ярославу Магучіх складуть сильні суперниці. У золоту медаль борються:

Олена Куліченко (Кіпр);

Елеонор Паттерсон (Австралія);

Ламара Дістін (Ямайка);

Морган Лейк (Велика Британія);

Вашті Каннінгем (США);

Нікола Лорен Оліслагерс (Австралія);

Ангеліна Топіч (Сербія).

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