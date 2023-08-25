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Магучіх стала найкращою у кваліфікації престижного турніру

25 серпня 2023 14:02
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Магучіх стала найкращою у кваліфікації престижного турніру
Ярослава Магучіх на чемпіонаті світу. Фото: REUTERS/Aleksandra Szmigiel
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерій Ковалевич

Легкоатлетка Ярослава Магучіх продемонструвала найкращий результат у кваліфікації турніру зі стрибків, який проходить у Будапешті. Українська легкоатлетка успішно виступає на чемпіонаті світу з легкої атлетики-2023.

Магучіх цього разу обійшлася без рекорду, але посіла перше місце, повідомляє портал Новини.LIVE.

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В Угорщині триває чемпіонат світу з легкої атлетики, переможці якого отримають олімпійські ліцензії та виступлять на Іграх-2024 у Парижі. Українка Ярослава Магучіх знову виявилася сильнішою за суперниць.

Ярослава Магучих
Ярослава Магучіх на розминці. Фото: REUTERS/Aleksandra Szmigiel

Досягнення Магучіх

У кваліфікації основного турніру українська легкоатлетка посіла перше місце. Ярослава Магучіх взяла висоту 1,92 метра. На спортсменку чекає фінал турніру, в якому вона буде однією з фавориток змагань.

Фінал змагань зі стрибків у висоту на чемпіонаті світу з легкої атлетики відбудеться 27 серпня. Конкуренцію Ярославу Магучіх складуть сильні суперниці. У золоту медаль борються:

  • Олена Куліченко (Кіпр);
  • Елеонор Паттерсон (Австралія);
  • Ламара Дістін (Ямайка);
  • Морган Лейк (Велика Британія);
  • Вашті Каннінгем (США);
  • Нікола Лорен Оліслагерс (Австралія);
  • Ангеліна Топіч (Сербія).

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