Магучих стала лучшей в квалификации престижного турнира

Ярослава Магучих на чемпионате мира. Фото: REUTERS/Aleksandra Szmigiel

Легкоатлетка Ярослава Магучих продемонстрировала лучший результат в квалификации турнира по прыжкам, который проходит в Будапеште. Украинская легкоатлетка успешно выступает на чемпионате мира по легкой атлетике-2023.

Магучих в этот раз обошлась без рекорда, но все равно заняла первое место, сообщает портал Новини.LIVE.

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В Венгрии продолжается чемпионат мира по легкой атлетике, победители которого получат олимпийские лицензии и выступят на Играх-2024 в Париже. Украинка Ярослава Магучих снова оказалась сильнее соперниц.

Ярослава Магучих на разминке. Фото: REUTERS/Aleksandra Szmigiel

Достижение Магучих

В квалификации основного турнира украинская легкоатлетка заняла первое место. Ярослава Магучих взяла высоту 1,92 метра. Спортсменку ждет финал турнира, в котором она будет одной из фавориток соревнований.

Финал соревнований по прыжкам в высоту на чемпионате мира по легкой атлетике состоится 27 августа. Конкуренцию Ярославе Магучих составят сильные соперницы. В золотую медаль борются:

Елена Куличенко (Кипр);

Элеанор Паттерсон (Австралия);

Ламара Дистин (Ямайка);

Морган Лейк (Великобритания);

Вашти Каннингем (США);

Никола Лорен Олислагерс (Австралия);

Ангелина Топич (Сербия).

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