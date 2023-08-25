Магучих стала лучшей в квалификации престижного турнира
Легкоатлетка Ярослава Магучих продемонстрировала лучший результат в квалификации турнира по прыжкам, который проходит в Будапеште. Украинская легкоатлетка успешно выступает на чемпионате мира по легкой атлетике-2023.
Магучих в этот раз обошлась без рекорда, но все равно заняла первое место, сообщает портал Новини.LIVE.
В Венгрии продолжается чемпионат мира по легкой атлетике, победители которого получат олимпийские лицензии и выступят на Играх-2024 в Париже. Украинка Ярослава Магучих снова оказалась сильнее соперниц.
Достижение Магучих
В квалификации основного турнира украинская легкоатлетка заняла первое место. Ярослава Магучих взяла высоту 1,92 метра. Спортсменку ждет финал турнира, в котором она будет одной из фавориток соревнований.
Финал соревнований по прыжкам в высоту на чемпионате мира по легкой атлетике состоится 27 августа. Конкуренцию Ярославе Магучих составят сильные соперницы. В золотую медаль борются:
- Елена Куличенко (Кипр);
- Элеанор Паттерсон (Австралия);
- Ламара Дистин (Ямайка);
- Морган Лейк (Великобритания);
- Вашти Каннингем (США);
- Никола Лорен Олислагерс (Австралия);
- Ангелина Топич (Сербия).
Напомним, Мудрик и Лукаку покинут "Челси": игроков ждут в Италии.
Бой Усик — Дюбуа: где и когда смотреть онлайн в Украине.
Лунин уйдет из "Реала": Анчелотти сделал выбор.
"Азов" обратился к киевскому "Динамо" из-за скандального матча с "Арисом".
Салах уйдет из "Ливерпуля": это будет рекордный трансфер.
"Манчестер Сити" заплатит огромные деньги за игрока: Гвардиола настаивает на трансфере.