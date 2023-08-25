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Магучих стала лучшей в квалификации престижного турнира

25 августа 2023 14:02
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Магучих стала лучшей в квалификации престижного турнира
Ярослава Магучих на чемпионате мира. Фото: REUTERS/Aleksandra Szmigiel
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич

Легкоатлетка Ярослава Магучих продемонстрировала лучший результат в квалификации турнира по прыжкам, который проходит в Будапеште. Украинская легкоатлетка успешно выступает на чемпионате мира по легкой атлетике-2023. 

Магучих в этот раз обошлась без рекорда, но все равно заняла первое место, сообщает портал Новини.LIVE. 

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В Венгрии продолжается чемпионат мира по легкой атлетике, победители которого получат олимпийские лицензии и выступят на Играх-2024 в Париже. Украинка Ярослава Магучих снова оказалась сильнее соперниц.

Ярослава Магучих
Ярослава Магучих на разминке. Фото: REUTERS/Aleksandra Szmigiel

Достижение Магучих 

В квалификации основного турнира украинская легкоатлетка заняла первое место. Ярослава Магучих взяла высоту 1,92 метра. Спортсменку ждет финал турнира, в котором она будет одной из фавориток соревнований. 

Финал соревнований по прыжкам в высоту на чемпионате мира по легкой атлетике состоится 27 августа. Конкуренцию Ярославе Магучих составят сильные соперницы. В золотую медаль борются: 

  • Елена Куличенко (Кипр);
  • Элеанор Паттерсон (Австралия);
  • Ламара Дистин (Ямайка);
  • Морган Лейк (Великобритания);
  • Вашти Каннингем (США);
  • Никола Лорен Олислагерс (Австралия); 
  • Ангелина Топич (Сербия). 

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