Майк Тайсон чи Джейк Пол — боєць UFC Ковінгтон дав прогноз бою
Боєць UFC напівсередньої ваги Колбі Ковінгтон поділився своїм прогнозом щодо бою між легендарним Майком Тайсоном та блогером Джейком Полом. За його думкою ветерану не варто виходити в ринг.
Ковінгтон вважає, що це небезпечно для “Залізного Майка”, передає Новини.LIVE.
"Мені це зовсім не подобається. Майк все ще виглядає як надлюдина для своїх 57 років, але йому 57. Він не повинен більше битися. Я не думаю, що це безпечно в такому віці. Може розірватися серце або статися крововилив у мозок, якщо він отримає удар по голові. Сподіваюся, Майк обійдеться без травм і не постраждає", — каже Колбі.
Jake Paul y la ‘burla’ hacia Myke Tyson recreando la mordida de oreja https://t.co/OtOaE88Zc8— Diario Depor (@deportuit_peru) March 17, 2024
Експерт вважає, що бій завершиться у першому раунді.
"Джейк, найімовірніше, нокаутує його протягом перших двох хвилин. А якщо й не нокаутує, то просто тягнутиме на собі і намагатиметься зробити з цього фрік-шоу подобу конкурентного бою", – додав боєць UFC.
"Лабораторний проект"
Також Колбі назвав Джейка Пола "Лабораторним проектом".
"Джейку менше тридцяти, він використовує всі відомі людині хімії, він буквально лабораторний проєкт. Вони просто вичавлюють з нього всі соки, з нього і його брата. Усі це знають. За ним стоїть машина, яка вичавлює з нього всі соки й вводить всю відому людині хімію. Так що, думаю, все закінчиться погано", — сказав Ковінгтон.
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