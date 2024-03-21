Майк Тайсон чи Джейк Пол — боєць UFC Ковінгтон дав прогноз бою

Майк Тайсон. Фото: Reuters

Боєць UFC напівсередньої ваги Колбі Ковінгтон поділився своїм прогнозом щодо бою між легендарним Майком Тайсоном та блогером Джейком Полом. За його думкою ветерану не варто виходити в ринг.

Ковінгтон вважає, що це небезпечно для “Залізного Майка”, передає Новини.LIVE.

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"Мені це зовсім не подобається. Майк все ще виглядає як надлюдина для своїх 57 років, але йому 57. Він не повинен більше битися. Я не думаю, що це безпечно в такому віці. Може розірватися серце або статися крововилив у мозок, якщо він отримає удар по голові. Сподіваюся, Майк обійдеться без травм і не постраждає", — каже Колбі.

Jake Paul y la ‘burla’ hacia Myke Tyson recreando la mordida de oreja https://t.co/OtOaE88Zc8 — Diario Depor (@deportuit_peru) March 17, 2024

Експерт вважає, що бій завершиться у першому раунді.

"Джейк, найімовірніше, нокаутує його протягом перших двох хвилин. А якщо й не нокаутує, то просто тягнутиме на собі і намагатиметься зробити з цього фрік-шоу подобу конкурентного бою", – додав боєць UFC.

"Лабораторний проект"

Також Колбі назвав Джейка Пола "Лабораторним проектом".

"Джейку менше тридцяти, він використовує всі відомі людині хімії, він буквально лабораторний проєкт. Вони просто вичавлюють з нього всі соки, з нього і його брата. Усі це знають. За ним стоїть машина, яка вичавлює з нього всі соки й вводить всю відому людині хімію. Так що, думаю, все закінчиться погано", — сказав Ковінгтон.

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