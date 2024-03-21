Майк Тайсон или Джейк Пол – боец UFC Ковингтон дал прогноз боя

Майк Тайсон. Фото: Reuters

Боец UFC полусреднего веса Колби Ковингтон поделился своим прогнозом по бою между легендарным Майком Тайсоном и блогером Джейком Полом. По его мнению, ветерану не стоит выходить в ринг.

Ковингтон считает, что это опасно для "Железного Майка", передает Новини.LIVE.

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"Мне это совсем не нравится. Майк все еще выглядит как сверхчеловек для своих 57 лет, но ему 57. Он не должен больше драться. Я не думаю, что это безопасно в таком возрасте. Может разорваться сердце или произойти кровоизлияние в мозг, если он получит удар по голове. Надеюсь, Майк обойдется без травм и не пострадает", — говорит Колби.

Jake Paul и la 'burla' cap Myke Tyson recreando la mordida de oreja https://t.co/OtOaE88Zc8 — Diario Depor (@deportuit_peru) March 17, 2024

Эксперт считает, что сражение завершится в первом раунде.

"Джейк, скорее всего, нокаутирует его в течение первых двух минут. А если и не нокаутирует, то будет просто тянуть на себе и попытаться сделать из этого фрик-шоу подобие конкурентного боя", — добавил боец UFC.

"Лабораторный проект"

Также Колби назвал Джейка Пола "Лабораторным проектом".

"Джейку меньше тридцати, он использует все известные человеку химии, он буквально лабораторный проект. Они просто выжимают из него все соки, из него и его брата. Все это знают. За ним стоит машина, которая выжимает из него все соки и вводит всю известную человеку химию. Так что, думаю, все закончится плохо", — сказал Ковингтон.

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