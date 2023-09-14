Максимов офіційно очолив "Дніпро-1"

Юрій Максимов після матчу. Скриншот YouTube

Відомий минулого футболіст збірної України Юрій Максимов став новим головним тренером "Дніпра-1". Він змінив на цій посаді Олександра Кучера.

Максимов готує команду до поєдинку української Прем'єр-ліги проти "Зорі", повідомляє портал Новини.LIVE з посиланням на офіційний сайт "Дніпра-1".

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Олександра Кучера відправили у відставку після поразки "Дніпра-1" від "Оболоні" у четвертому турі УПЛ. Рішення було ухвалено ще й на тлі невдалого виступу команди у єврокубках. Під час паузи на матчі збірних у віцечемпіонів з'явився новий наставник.

Юрій Максимов під час інтерв'ю. Скриншот YouTube

Призначення Максимова у "Дніпро-1"

Юрій Максимов та керівництво клубу офіційно залагодили всі деталі за контрактом тренера. 54-річний фахівець підписав із "Дніпром-1" контракт терміном на два роки. Він уже став до роботи з футболістами, на яких у неділю чекає виїзний поєдинок проти "Зорі".

Останнім місцем роботи колишнього півзахисника київського "Динамо" був клуб із Другої ліги "Звягель" (Житомирська область). Також Юрій Максимов працював у "Динамо" (Мінськ), "Кешлі" (Азербайджан), українських ЦСКА та "Оболоні" (Київ), "Кривбасі" (Кривий Ріг), "Металургу" (Донецьк) та у "Ворсклі" (Полтава). Крім цього, Юрій Максимов був спортивним директором житомирського "Полісся".

За підсумками шести турів "Дніпро-1" посідає 13 місце у турнірній таблиці УПЛ. Команда здобула лише одну перемогу у чотирьох матчах.

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