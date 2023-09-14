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Максимов официально возглавил "Днепр-1"

14 сентября 2023 17:47
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич
Максимов официально возглавил "Днепр-1"
Юрий Максимов после матча. Скриншот YouTube
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич

Известный в прошлом футболист сборной Украины Юрий Максимов стал новым главным тренером "Днепра-1". Он сменил на этом посту Александра Кучера. 

Максимов готовит команду к поединку украинской Премьер-лиги против "Зари", сообщает портал Новини.LIVE со ссылкой на официальный сайт "Днепра-1". 

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Александр Кучер был отправлен в отставку после поражения "Днепра-1" от "Оболони" в четвертом туре УПЛ. Решение было принято еще и на фоне неудачного выступления команды в еврокубках. Во время паузы на матчи сборных у вице-чемпионов страны появился новый наставник. 

Юрий Максимов
Юрий Максимов во время интервью. Скриншот YouTube

Назначение Максимова в "Днепр-1"

Юрий Максимов и руководство клуба официально уладили все детали по контракту тренера. 54-летний специалист подписал с "Днепром-1" контракт сроком на два года. Он уже приступил к работе с футболистами, которых в воскресенье ждет выездной поединок против "Зари". 

Последним местом работы бывшего полузащитника киевского "Динамо" был клуб из Второй лиги "Звягель" (Житомирская область). Также Юрий Максимов работал в "Динамо" (Минск), "Кешле" (Азербайджан), украинских ЦСКА и "Оболони" (Киев), "Кривбассе" (Кривой Рог), "Металлурге" (Донецк) и в "Ворскле" (Полтава). Помимо этого Юрий Максимов был спортивным директором житомирского "Полесья".

По итогам шести туров "Днепр-1" занимает 13 место в турнирной таблице УПЛ. Команда одержала всего одну победу в четырех матчах. 

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