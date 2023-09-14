Максимов официально возглавил "Днепр-1"

Юрий Максимов после матча. Скриншот YouTube

Известный в прошлом футболист сборной Украины Юрий Максимов стал новым главным тренером "Днепра-1". Он сменил на этом посту Александра Кучера.

Максимов готовит команду к поединку украинской Премьер-лиги против "Зари", сообщает портал Новини.LIVE со ссылкой на официальный сайт "Днепра-1".

Читайте также:

Александр Кучер был отправлен в отставку после поражения "Днепра-1" от "Оболони" в четвертом туре УПЛ. Решение было принято еще и на фоне неудачного выступления команды в еврокубках. Во время паузы на матчи сборных у вице-чемпионов страны появился новый наставник.

Юрий Максимов во время интервью. Скриншот YouTube

Назначение Максимова в "Днепр-1"

Юрий Максимов и руководство клуба официально уладили все детали по контракту тренера. 54-летний специалист подписал с "Днепром-1" контракт сроком на два года. Он уже приступил к работе с футболистами, которых в воскресенье ждет выездной поединок против "Зари".

Последним местом работы бывшего полузащитника киевского "Динамо" был клуб из Второй лиги "Звягель" (Житомирская область). Также Юрий Максимов работал в "Динамо" (Минск), "Кешле" (Азербайджан), украинских ЦСКА и "Оболони" (Киев), "Кривбассе" (Кривой Рог), "Металлурге" (Донецк) и в "Ворскле" (Полтава). Помимо этого Юрий Максимов был спортивным директором житомирского "Полесья".

По итогам шести туров "Днепр-1" занимает 13 место в турнирной таблице УПЛ. Команда одержала всего одну победу в четырех матчах.

Напомним, Цыганков может уйти из "Жироны": игроком заинтересовался топклуб.

Тимощук впервые ответил на обвинения в предательстве Украины: что он сказал.

Буяльский станет следующей продажей "Динамо": куда отправится футболист.

Лунин стал худшим игроком "Реала" по важному показателю: детали.

Зинченко назвал главную ошибку сборной Украины в матче против Италии.

Ребров назвал главную причину поражения сборной Украины в Италии.