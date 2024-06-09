Маліновський про те, чи є у збірній розподіл за соціальним статусом

Півзахисник збірної України Руслан Маліновський. Фото: УАФ

Збірна України вийшла на чемпіонат Європи-2024 і зараз готується до турніру через товариські матчі. У крайньому матчі команда поступилася Польщі (1:3).

Перед грою півзахисник синьо-жовтих Руслан Маліновський розповів в інтерв'ю УАФ, як сидять гравці збірної в автобусі.

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За словами Маліновського, як звану "гальорку" в автобусі збірної України протягом п'яти років займають Олександр Зінченко, Микола Шапаренко, Віталій Миколенко та Роман Яремчук.

Перед останнім рядом сидять Олександр Зубков, Маліновський, Андрій Ярмоленко та Сергій Сидорчук.

При цьому Маліновський зазначив, що розсаджування місць в автобусі нічого не говорить про статус гравців у команді. Руслан вважає, що всі на одному рівні та спілкуються на рівних.

"У тих, хто позаду сидить немає якогось статусу. Це не те, що вони просто сидять ззаду і мають статус. Просто ми так сидимо завжди. Так просто сіли п'ять років тому", — сказав Маліновський.

Зазначимо, що 11 червня збірна України зіграє товариський матч проти Молдови.

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