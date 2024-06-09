Малиновский о том, есть ли в сборной распределение по социальному статусу

Полузащитник сборной Украины Руслан Малиновский. Фото: УАФ

Сборная Украины вышла на чемпионат Европы-2024 и сейчас готовится к турниру через товарищеские матчи. В крайнем матче команда уступила Польше (1:3).

Перед игрой полузащитник сине-желтых Руслан Малиновский в интервью УАФ рассказал, как сидят игроки сборной в автобусе.

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По словам Малиновского, как называемую "галерку" в автобусе сборной Украины в течение пяти лет занимают Александр Зинченко, Николай Шапаренко, Виталий Миколенко и Роман Яремчук.

Перед последним рядом находятся Александр Зубков, Малиновский, Андрей Ярмоленко и Сергей Сидорчук.

При этом Малиновский отметил, что рассадка мест в автобусе ничего не говорит о статусе игроков в команде. Руслан считает, что все на одном уровне и общаются на равных.

"У тех, кто сзади сидит нет какого-то статуса. Это не то, что они просто сидят сзади и имеют статус. Просто мы так сидим всегда. Так просто сели пять лет назад", — сказал Малиновский.

Отметим, что 11 июня сборная Украины сыграет товарищеский матч против Молдовы.

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