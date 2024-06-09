Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Спорт arrow Малиновский рассказал, кто сидит "на галерке" в автобусе сборной Украины arrow

Малиновский рассказал, кто сидит "на галерке" в автобусе сборной Украины

9 июня 2024 10:41
c58a1f8e-98a7-4f36-8b06-111dab663b00 - Агабекян Карен
Агабекян Карен
редактор
Малиновский о том, есть ли в сборной распределение по социальному статусу
Полузащитник сборной Украины Руслан Малиновский. Фото: УАФ
c58a1f8e-98a7-4f36-8b06-111dab663b00 - Агабекян Карен
Агабекян Карен
редактор

Сборная Украины вышла на чемпионат Европы-2024 и сейчас готовится к турниру через товарищеские матчи. В крайнем матче команда уступила Польше (1:3).

Перед игрой полузащитник сине-желтых Руслан Малиновский в интервью УАФ рассказал, как сидят игроки сборной в автобусе.

Читайте также:

Зинченко и еще трое игроков сидят в конце автобуса

По словам Малиновского, как называемую "галерку" в автобусе сборной Украины в течение пяти лет занимают Александр Зинченко, Николай Шапаренко, Виталий Миколенко и Роман Яремчук.

Перед последним рядом находятся Александр Зубков, Малиновский, Андрей Ярмоленко и Сергей Сидорчук.

При этом Малиновский отметил, что рассадка мест в автобусе ничего не говорит о статусе игроков в команде. Руслан считает, что все на одном уровне и общаются на равных.

"У тех, кто сзади сидит нет какого-то статуса. Это не то, что они просто сидят сзади и имеют статус. Просто мы так сидим всегда. Так просто сели пять лет назад", — сказал Малиновский.

Отметим, что 11 июня сборная Украины сыграет товарищеский матч против Молдовы.

Напомним, Роналду разочаровался в Саудовской Аравии и хочет вернуться в Европу.

Зинченко простится с "Арсеналом" — известен новый клуб украинца.

Мудрик назвал футболиста сборной Украины с сильнейшим ударом.

Кевин Де Брюйне сказал Гвардиоле о желании уйти из "Манчестер Сити" — что известно.

Роналду назвал главного претендента на Золотой мяч-2024.

Новый претендент на Трубина готов заплатить за голкипера огромные деньги — что известно.

Сборная Украины по футболу
Евро-2024 по футболу
Руслан Малиновский
футбол

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

07:52 Тарифы с 1 июня — какие будут цены на электричество, газ и воду

28 мая 2024

04:57 В ТЦК объяснили, кого сразу после прихода в военкомат направят на ВВК

3 июня 2024

20:05 Развернулись на 180 градусов — Кулеба о том, как ряд стран переосмыслили свою позицию по Украине

29 мая 2024

14:49 ТЦК будет искать уклонистов по новым методам — что изменится

30 мая 2024

14:07 Зарплаты в ВСУ — сколько получат военные с 1 июня

28 мая 2024

09:01 Зинченко нашел новый клуб — Арсенал готов продать украинца

11:44 Нафтогаз предупредил клиентов о важном изменении в расчете — детали

30 мая 2024

22:50 Гибель Ирины Цыбух — реакция Джамалы, Поляковой, Alyona Alyona и других знаменитостей

31 мая 2024

16:31Правительство подняло тариф на электричество — как вырастут цены с 1 июня

3 июня 2024
Новость с видео

18:40 Пять категорий украинцев будут мобилизовать уже в июне — кто потерял отсрочку