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Маліновський вийшов на хвилину, а "Дженоа" втратила нічию із "Лечче"

23 вересня 2023 09:40
2090d2e7-e4c3-4394-ecdc-7c0369c9a900 - Дмитро Богомолов
Дмитро Богомолов
Журналіст
Маліновський вийшов на хвилину, а "Дженоа" втратила нічию із "Лечче"
Руслан Маліновський. Фото: Twitter/Malinovskiy
2090d2e7-e4c3-4394-ecdc-7c0369c9a900 - Дмитро Богомолов
Дмитро Богомолов
Журналіст

Гравець збірної України Руслан Маліновський знову вийшов на заміну в Серії А, але цього разу отримав зовсім мало часу. Його команда "Дженоа" другий матч поспіль втрачає очки, але якщо минулого разу "грифони" вели в рахунку та все закінчилось нічиєю, то цього разу граючи майже годину в меншості вони програли.

Подробиці в матеріалі Новини.LIVE.

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"Лечче" — це відкриття сезону в Італії. Напередодні Роберто Д'Аверса отримав нагороду найкращого тренера місяця в Серії А. Його команда впевнено почала сезон і зараз іде в зоні Ліги чемпіонів. 

Були активніше "вовки" й в цій грі. У першому таймі "Лечче" не вистачало тільки забитого м'яча, на який вони напрацювали. Щоправда, дві жовті заробив Мартіни, який на цілу годину залишив "Дженоа" в меншості.

"Грифони" навіть в такому складі після перерви діяли надійно в захисті та супернику залишалось сподіватися на дальні удари. Саме таким чином Ремі Уден відкрив рахунок.

Джокер Маліновського не спрацював

Джилардіно спробував врятувати гру, та випустив атакувальних гравців. Зокрема, Руслан Малиновський вийшов на поле тільки на передостанній хвилині основного часу. Змінити ситуацію українець не зумів. 

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