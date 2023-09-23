Маліновський вийшов на хвилину, а "Дженоа" втратила нічию із "Лечче"

Руслан Маліновський. Фото: Twitter/Malinovskiy

Гравець збірної України Руслан Маліновський знову вийшов на заміну в Серії А, але цього разу отримав зовсім мало часу. Його команда "Дженоа" другий матч поспіль втрачає очки, але якщо минулого разу "грифони" вели в рахунку та все закінчилось нічиєю, то цього разу граючи майже годину в меншості вони програли.

Подробиці в матеріалі Новини.LIVE.

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Були активніше "вовки" й в цій грі. У першому таймі "Лечче" не вистачало тільки забитого м'яча, на який вони напрацювали. Щоправда, дві жовті заробив Мартіни, який на цілу годину залишив "Дженоа" в меншості.

"Грифони" навіть в такому складі після перерви діяли надійно в захисті та супернику залишалось сподіватися на дальні удари. Саме таким чином Ремі Уден відкрив рахунок.

Джокер Маліновського не спрацював

Джилардіно спробував врятувати гру, та випустив атакувальних гравців. Зокрема, Руслан Малиновський вийшов на поле тільки на передостанній хвилині основного часу. Змінити ситуацію українець не зумів.

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