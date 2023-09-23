Малиновский вышел на минуту, а "Дженоа" потеряла ничью с "Лечче"

Руслан Малиновский. Фото: Twitter/Malinovskiy

Игрок сборной Украины Руслан Малиновский снова вышел на замену в Серии А, но в этот раз получил совсем мало времени. Его команда "Дженоа" второй матч подряд теряет очки , но если в прошлый раз "грифоны" вели в счете и все закончилось ничьей, то на этот раз играя почти час в меньшинстве они проиграли.

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Были активнее "волки" и в этой игре. В первом тайме "Лечче" не хватало только забитого мяча, на который они наработали. Правда, две желтые заработал Мартины, на целый час оставивший "Дженоа" в меньшинстве.

"Грифоны" даже в таком составе после перерыва действовали надежно в защите и сопернику оставалось надеяться на дальние удары. Именно таким образом Реми Уден открыл счет.

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Джилардино попытался спасти игру и выпустил атакующих игроков. В частности, Руслан Малиновский вышел на поле только на предпоследней минуте основного времени. Изменить ситуацию украинец не смог.

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