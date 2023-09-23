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Малиновский вышел на минуту, а "Дженоа" потеряла ничью с "Лечче"

23 сентября 2023 09:40
2090d2e7-e4c3-4394-ecdc-7c0369c9a900 - Дмитрий Богомолов
Малиновский вышел на минуту, а "Дженоа" потеряла ничью с "Лечче"
Руслан Малиновский. Фото: Twitter/Malinovskiy
2090d2e7-e4c3-4394-ecdc-7c0369c9a900 - Дмитрий Богомолов

Игрок сборной Украины Руслан Малиновский снова вышел на замену в Серии А, но в этот раз получил совсем мало времени. Его команда "Дженоа" второй матч подряд теряет очки , но если в прошлый раз "грифоны" вели в счете и все закончилось ничьей, то на этот раз играя почти час в меньшинстве они проиграли.

Подробности в материале Новини.LIVE.

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"Лечче" — это открытие сезона в Италии. Накануне Роберто Д'Аверс получил награду лучшего тренера месяца в Серии А. Его команда уверенно начала сезон и сейчас идет в зоне Лиги чемпионов.

Были активнее "волки" и в этой игре. В первом тайме "Лечче" не хватало только забитого мяча, на который они наработали. Правда, две желтые заработал Мартины, на целый час оставивший "Дженоа" в меньшинстве.

"Грифоны" даже в таком составе после перерыва действовали надежно в защите и сопернику оставалось надеяться на дальние удары. Именно таким образом Реми Уден открыл счет.

Джокер Малиновского не сработал

Джилардино попытался спасти игру и выпустил атакующих игроков. В частности, Руслан Малиновский вышел на поле только на предпоследней минуте основного времени. Изменить ситуацию украинец не смог.

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