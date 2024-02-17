Маліновський з Дженоа втратили перемогу над Наполі
Гравець збірної України з футболу Руслан Маліновський вийшов на заміну в матчі Серії А "Наполі" — "Дженоа". Його команда втратила перемогу наприкінці.
Руслан був замінений в компенсований час, передає Новини.LIVE.
"Дженоа" несподівано вийшло вперед на початку другого тайму. Відзначився данський півзахисник Френдруп.
Українець Руслан Малиновський вийшов на заміну на 75-й хвилині за рахунку 1:0 та з урахуванням компенсованого часу провів на полі 20 хвилин.
⏹️ FT: #NapoliGenoa 1️⃣-1️⃣ pic.twitter.com/D0StR5v5aH— Genoa CFC (@GenoaCFC) February 17, 2024
Пропустили гості за 3 хвилини до зворотної заміни українського хавбека. У господарів забив Нгонге.
Три втрати, чотири відбори та одне перехоплення
Статистичний портал SofaScore поставив Руслану оцінку 6.9. Від Whoscored він отримав 6,8.
В активі Малиновського 16 дотиків, 3/5 точних передач (60%), 1 неточна діагональ, 8/9 виграних єдиноборств, 3 втрати, 4 відбори, фол, 3 виноси м'яча та одне перехоплення.
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