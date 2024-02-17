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Малиновский и Дженоа потеряли победу над Наполи

17 февраля 2024 19:01
2090d2e7-e4c3-4394-ecdc-7c0369c9a900 - Дмитрий Богомолов
Малиновский и Дженоа потеряли победу над Наполи
Дженоа отмечает гол в ворота Наполи. Фото: Twitter/GenoaCFC
2090d2e7-e4c3-4394-ecdc-7c0369c9a900 - Дмитрий Богомолов

Игрок сборной Украины по футболу Руслан Малиновский вышел на замену в матче Серии А"Наполи" — "Дженоа". Его команда потеряла победу в конце.

Руслан был заменен в компенсированное время, передает Новини.LIVE.

"Дженоа" неожиданно вышел вперед в начале второго тайма. Отличился датский полузащитник Фрэндруп.

Украинец Руслан Малиновский вышел на замену на 75-й минуте при счете 1:0 и с учетом компенсированного времени провел на поле 20 минут.

Пропустили гости за 3 минуты до обратной смены украинского хавбека. У хозяев забил Нгонге.

Три потери, четыре отбора и один перехват

Статистический портал SofaScore поставил Руслану оценку 6,9. От Whoscored он получил 6,8.

В активе Малиновского 16 касаний, 3/5 точных передач (60%), 1 неточная диагональ, 8/9 выигранных единоборств, 3 потери, 4 отбора, фол, 3 выноса мяча и один перехват.

Напомним, Александр Зинченко уйдет из "Арсенала" в конце сезона — на украинца претендуют два клуба

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У сборной Украины будет новый технический спонсор вместо Joma. 

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Дженоа
Серия А
Руслан Малиновский
Наполи

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