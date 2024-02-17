Малиновский и Дженоа потеряли победу над Наполи

Дженоа отмечает гол в ворота Наполи. Фото: Twitter/GenoaCFC

Игрок сборной Украины по футболу Руслан Малиновский вышел на замену в матче Серии А"Наполи" — "Дженоа". Его команда потеряла победу в конце.

Руслан был заменен в компенсированное время, передает Новини.LIVE.

"Дженоа" неожиданно вышел вперед в начале второго тайма. Отличился датский полузащитник Фрэндруп.

Украинец Руслан Малиновский вышел на замену на 75-й минуте при счете 1:0 и с учетом компенсированного времени провел на поле 20 минут.

Пропустили гости за 3 минуты до обратной смены украинского хавбека. У хозяев забил Нгонге.

Три потери, четыре отбора и один перехват

Статистический портал SofaScore поставил Руслану оценку 6,9. От Whoscored он получил 6,8.

В активе Малиновского 16 касаний, 3/5 точных передач (60%), 1 неточная диагональ, 8/9 выигранных единоборств, 3 потери, 4 отбора, фол, 3 выноса мяча и один перехват.

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