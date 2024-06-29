Мамардашвілі у ТОП-10 найкращих воротарів світу за версією FourFourTwo

Воротар збірної Грузії Георгій Мамардашвілі. Фото: x.com/EURO2024

На груповому етапі чемпіонату Європи-2024 з'явилися футболісти, які змогли здивувати своєю гарною грою. Одним із них став воротар збірної Грузії Георгій Мамардашвілі.

Гру грузинського воротаря "Валенсії" оцінило британське видання FourFourTwo, яке опублікувало рейтинг із десяти найкращих воротарів світу.

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ТОП-10 найкращих воротарів у світі

У рейтингу найкращих голкіперів перше місце знову зайняв бразильський голкіпер "Ліверпуля" Алісон Бекер.

На другому місці розмістився партнер Алісона у збірній Бразилії Едерсон Мораєс з "Манчестер Сіті".

Третя позиція дісталася голкіперу "Барселони" та другому воротареві збірної Німеччини Марку-Андре тер Штегену. Основний вартовий воріт бундестіму Мануель Нойєр йде п'ятим.

ТОП-10 найкращих воротарів світу:

Алісон Бекер ("Ліверпуль", збірна Бразилії); Едерсон Мораєс ("Манчестер Сіті", збірна Бразилії); Марк-Андре тер Штеген (Барселона, збірна Німеччини); Мік Меньян ("Мілан", збірна Франції); Мануель Нойєр ("Баварія", збірна Німеччини); Джанлуїджі Доннарумма ("ПСЖ", збірна Італії); Ян Облак ("Атлетіко" Мадрид, збірна Словенії); Еміліано Мартінес ("Астон Вілла", збірна Аргентини); Ян Зоммер ("Інтер", збірна Швейцарії); Георгій Мамардашвілі ("Валенсія", збірна Грузії).

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