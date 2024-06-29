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Мамардашвили впервые вошел в ТОП-10 лучших вратарей в мире

29 июня 2024 10:36
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Агабекян Карен
редактор
Мамардашвили в ТОП-10 лучших вратарей мира по версии FourFourTwo
Вратарь сборной Грузии Георгий Мамардашвили. Фото: x.com/EURO2024
c58a1f8e-98a7-4f36-8b06-111dab663b00 - Агабекян Карен
Агабекян Карен
редактор

На групповом этапе чемпионата Европы-2024 появились футболисты, которые смогли удивить своей хорошей игрой. Одним из них стал вратарь сборной Грузии Георгий Мамардашвили.

Игру грузинского вратаря "Валенсии" оценило британское издание FourFourTwo, опубликовавшее рейтинг из десяти лучших вратарей мира.

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Алисон Бекер
Алисон Бекер — лучший вратарь в мире. Фото: instagram.com/alissonbecker/

ТОП-10 лучших вратарей в мире

В рейтинге лучших голкиперов первое место снова занял бразильский голкипер "Ливерпуля" Алисон Бекер.

На втором месте разместился партнер Алисона в сборной Бразилии Эдерсон Морает из "Манчестер Сити".

Третья позиция досталась голкиперу "Барселоны" и второму вратарю сборной Германии Марку-Андре тер Штегену. Основной страж ворот бундестима Мануэль Нойер идет пятым.

ТОП-10 лучших вратарей мира:

  1. Алисон Бекер ("Ливерпуль", сборная Бразилии);
  2. Эдерсон Мораес ("Манчестер Сити", сборная Бразилии);
  3. Марк-Андре тер Штеген ("Барселона", сборная Германии);
  4. Мик Меньян ("Милан", сборная Франции);
  5. Мануэль Нойер ("Бавария", сборная Германии);
  6. Джанлуиджи Доннарумма ("ПСЖ", сборная Италии);
  7. Ян Облак ("Атлетико" Мадрид, сборная Словении);
  8. Эмилиано Мартинес ("Астон Вилла", сборная Аргентины);
  9. Ян Зоммер ("Интер", сборная Швейцарии);
  10. Георгий Мамардашвили ("Валенсия", сборная Грузии).

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